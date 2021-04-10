/626541/الإصابات-تضرب-صفوف-الأهلي-ونجم-جديد-يغيب-عن-المباراة-القادمة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي:” إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق بشد في العضلة الضامة، ولن يلحق بمباراة النصر في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتابع قائلاً:” أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وذلك من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأختتم حديثة قائلاً:” أن موعد إعلان جاهزية محمد هاني وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق لم يتحدد بعد، وسيكون وفقا لتحسن حالة اللاعب من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة، بعد الفوز على سيمبا التنزاني أمس بهدف نظيف أحرزه محمد شريف، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والنصر

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق النصر في بطولة كأس مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الأربعاء.

ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا ويقع فريق الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقاط

يحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 7نقاط

يحتل فريق المريخ السوداني المركز الأخير برصيد 4 نقاط

موعد مباراة القمة

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام غريمة التقليد الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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قد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم السبت مع اللاعبين على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة فريق النصر المقبلة، في بطولة كأس مصر.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية، بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وفاز الأهلي أمس على سيمبا التنزاني بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي we السلام.

فيما قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الأحد، وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين، في ظل ضغط المباريات، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الاثنين؛ استعدادا لمواجهة النصر المقبلة.