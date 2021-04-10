/626543/صلاح-وتريزيجيه-يزينون-تشكيل-ليفربول-وأستون-فيلا

يلتقي ليفربول واستون فيلا بعد قليل في لقاء الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويشهد تشكيل الفريقين علي الدوليين المصريين محمد صلاح في قيادة ليفربول، ومحمود حسن تريزيجيه في قيادة استون فيلا، ويشهد علي اللقاء ملعب أنفيلد.

جاء الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بتشكيل مباراته اليوم أمام أستون فيلا، في لقاء الجولة الت 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز. تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا: في حراسة المرمي : أليسون بكيير. في خط الدفاع : أليكساندر أرنولد – نات فيليبس – كاباك – روبيرتسون. في خط الوسط : فابينيو – جيمس ميلنير – فينالدوم. في خط الهجوم : محمد صلاح – ديجو جوتا – فيرمينيو. وجاء الإنجليزي دين سميث تشكيل فريقه أستون فيلا أمام ليفربول في لقاء الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز. تشكيل أستون فيلا في المباراة : في حراسة المرمي : مارتينيز. في خط الدفاع : كاش – كونسا – مينجيس – تارجيت. في خط الوسط : دوجلاس لويز – ناكامبا – تراوري – جون ماكجين. في خط الهجوم : محمود تريزيجيه – أولي واتكينيس.

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