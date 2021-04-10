/626544/محمد-الباز-25-يناير-عمل-عشوائي-ونتائجها-كارثية-و30-يونيو-صححت-المسار

فجر الكاتب الصحفى محمد الباز، خلال ندوة دوت الخليج، التى تعقد الآن، العديد من التصريحات المثيرة بشأن ثورة 25 يناير، مؤكدًا أنها عمل عشوائي وغير منظم، بينما 30 يونيو ساهمت فى تصحيح المسار.

محمد الباز: ثورة يناير نتائجها كارثية

وقال الكاتب الصحفى محمد الباز:” أرى أن ثورة 25 يناير أخرت مصر كثيرًا، فكل نتائجها سلبية وذلك بسبب انعدام الخطة والرؤية، بينما كانت ثورة 30 يونيو هى المسار للتصحيح، فقدت كانت فعل منظم ولها رؤية محددة”.

وتابع الكاتب والإعلامي، محمد الباز:” 25 كانت لها مطالب عامة، وبعدها لم نرى نهائيًا تصور لما سيحدث، بينما كانت ثورة 30 يونيو فعل منظم ولها رؤية ومشروع، وهو إنهاء سعى الإخوان الذين أرادوا الإخلال بالمبادئ الوطنية”.

وأختتم الكاتب الصحفى محمد الباز:” ثورة 25 يناير نتائجها كارثية، إثيوبيا استغلت الأزمات التى وقعت فى مصر وقتها وقامت ببناء سد النهضة، فهى سببت فوضى كبيرة”.