/626545/عايدة-نصيف-القمة-المصرية-التونسية-تؤكد دعم-العمل-العربي-المشترك-للحفاظ-على-الأمن-القومى-العربى

قالت النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بالشيوخ أن مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصة على العلاقات الثنائية بين مصر وتونس وجاءت القمة المصرية التونسية للتأكيد على التعاون الثنائي بين البلدين فى مختلف المجالات سواء على المستوى الاقتصادى وتعظيم التبادل التجارى والاستثمارات ، والتعاون من اجل تحقيق اهداف التنمية بين البلدين.

دعم العمل العربى المشترك

واكدت عضو مجلس الشيوخ النائبة عايدة نصيف أن دعم العمل العربى المشترك من اجل الحفاظ على الامن القومى العربى كان من أهداف القمه المصرية التونسية من اجل تفعيل الدور العربى ازاء تطورات الازمة الليبية وتقديم الدعم لدولة ليبيا لاستعادة استقلالها من اجل استقرارها الذى يحفظ سيادة اراضيها .

واكدت امين سر لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشيوخ في تصريحات لتحيا مصر أن تأكيد الزعيمين علي مواجهة ومكافحة الارهاب والفكر المتطرف هذا يدل على خروج تونس من ايدلوجية الاخوان ،بل اكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على تطوير التعاون بين البلدين على مستوى التبادل التجارى والاستثمارى وعلى المستوى السياسى ايضا،بالاضافة الى تاكيد القمة على التعاون الثقافة بين البلدين لان الثقافة هى القوى الناعمة فى مواجهة الفكر المتطرف التى تتعرض له الشعوب .

وأشارت نصيف ان اتفاق القمة على اعلان عام ٢١،٢٢، عام للثقافة المصرية التونسية اتفاقا يؤكد على الانفتاح والتنوير والرغبة فى مواجهة التحديات والافكار المنغلقة من خلال التاريخ المشترك بين الشعبين والثقافة التاريخية التى تتميز بها كل من مصر وتونس مشيرة إلي تأكيد الرئيس التونسي للجهود التى تبذلها مصر للتوصل الى اتفاق عادل بشأن قواعد ملءوتشغيل السد لتحفظ مصر حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل ،وفى الحقيقة تاتى هذه القمة لتؤكد على دفع السلام فى المنطقة سواء فى ليبيا وفى القضية الفلسطينية بل تؤكد ايضا على ربط جسور التواصل وانطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية بل احياء القواسم المشتركة التاريخية والحضارية والتطلع الى مستقبل افضل ،فكل يوم يضع الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر من خلال التحركات المكوكية على الخريطة الاقليمية والدولية وفى قلب المنطقة العربية.