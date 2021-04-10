/626547/أزمة-في-ملعب-مباراة-الأهلي-و-النصر-بكأس-مصر

يبدو أن ملعب مباراة الأهلي و النصر في كأس مصر والمقرر إقامتها يوم 14 أبريل الجاري ستكشل أزمة في الوسط الرياضي، بعد أن طلب مسئولي الفريقين تغيير ستاد اللقاء من أسكندرية وتحويله للقاهرةن حيث يقع كلا الفريقان في العاصمة.

وطلب مسئولي النصر في بيان أرسله للإتحاد المصري لكرة القدم ، يطلب فيه تغيير ملعب مباراة الأهلي للقاهرة بدلا من الإسكندرية خأصة أن النادي الأحمر هو الأخر يقع داخل العاصمة، الأمر الذي يعد من غير المنطقي إقامة المباراة في المدينة الساحلية.

وبرر مسئولو النصر رفض إقامة مباراة الأهلي في الإسكندرية، أن هذا اللقاء سيكلف خزينة النادي أعباء مالية كبيرة، مع الإستهلاك البدني للاعبين بسبب أن لقاء المارد الأحمر سيكون ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

النصر يرفض إقامة مباراة الأهلي على ستاد الإسكندرية

على جانب علم دوت الخليج أن النادي الأهلي طلب من الإتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الفريق أمام النصر في القاهرة بدلا من السفر للإسكندرية، لأن هذا سيشكل عبئ بدني وجسدي كبير على لاعبي الفريقين خاصة أن الفريق يخوض مواجهة هامة أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز.

ووافق مسئولو الأهلي على إقامة المباراة في القاهرة بدلا من الإسكندرية وهو مايتوافق مع نادي النصر طرف المباراة ثاني، الأمر الذي يعد متناسب لنقل المباراة خاصة بعد موافقة المارد الأحمر ومنافسه، ومن المقرر أن يجتمع إتحاد الكرة خلال الساعات القادمة من أجل إصدار القرار النهائي للقاء.

الأهلي يعود بعد الفوز على سيمبا التنزاني

يذكر أن الأهلي يعود لمنافسة النصر في كأس مصر بعد أن حقق الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ودخل المارد الأحمر لقاء الفريق التنزاني بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف.

ودخل الأهلي مباراة سيمبا التنزاني بدكة إحتياط مكونة من : على لطفي، مروان محسن، وليد سليمان، صلاح محسن، سعد سمير، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر.