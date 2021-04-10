/626548/نجوم-الفن-يؤازرون-خالد-النبوي-بعد-إصابته-بفيروس-كورونا

توالت الدعوات من قبل الوسط الفني لخالد النبوي بعد إعلان نقله للمستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا، معربين عن مدى حبهم لصديقهم "خالد النبوى"، ودعمهم له حتى يتم شفاءه.

دوت الخليج يرصد أبرز نجوم الفن الذين تمنوا الشفاء العاجل للفنان خالد النبوي الذي لايزال محط أنظار الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نشوى مصطفى توجه رسالة لخالد النبوي في أزمته

نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة للفنان خالد النبوي وكتبت: "عارف ياخالد انا بحبك اوى ليه — مش بس علشان وجودك فى وسط بانتمى ليه حاجة تدعو للفخر — ومش علشان احنا زملا دراسة و مهنة — لكن علشان انت انسان عظيم — مش هانسى وانا عيانة لما كلمت أمى تطبطب عليها وتطمنها وتقول لها انا ابنك — الله يشفيك يارب ياغالى ويطمن قلب اهل بيتك وكل حبايبك عليك — وربنا يزيح عن العالمين وباء كورونا يارب وينجينا آمين".

نجوم الفن يدعمون خالد النبوي

ووجهت الفنانة منه فضالي رسالة لصديقها الفنان خالد النبوي عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام" قائلة: “خالد النبوي زميل محترم وبستمتع بالشغل معاه دائما.. صديقي سلامتك مليون سلامة والله الشافي أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل #خالد_النبوي_سلامتك".

وكتب طارق لطفي متمنيًا لخالد الشفاء: "خالد دفعتي وصديقي سلامتك سلامتك سلامتك سلامتك".

كانت قد أعلنت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي عن مرض زوجها أمس الجمعة، لكنها لم تدلي بأي تفاصيل عن سبب مرضه و نقله إلى المستشفى، وأكتفت بأن تطلب من جمهوره الدعاء له قائلة: "خالد تعبان اوي.. من فضلكم تدعوله".

طمأنت الكاتبة "فريدة الشوباتي" جمهور و أصدقاء خالد النبوي، لافتة إلى أن حالته الصحية تتحسن وأصبحت مستقرة، حيث غادر بالفعل العناية المركزة.

الجدير بالذكر، أن زوجة خالد النبوي أكدت استقرار حالته الصحية كاتبة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا:"صباح الخير، حابه أطمنكوا أن خالد الحمد لله اتنقل غرفة عادية، دعواتكوا يرجع البيت في أسرع وقت".