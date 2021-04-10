الأستاذ يتفوق علي تلميذة.. ليدز يقسو علي مانشستر سيتي علي أرضة

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استضاف فريق مانشستر سيتي فريق ليدز يونايتيد، علي ملعب الاتحاد بمدينة ااسيتي، في لقاء الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت لصالح الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف.

حقق المدرس مارسيلو بيلسا المدير الفني لفريق ليدز الفوز علي تلميذة بيب جوارديولا بقيادة مانشستر سيتي، علي ملعب الاتحاد، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تقدم الفريق الضيف في المباراة بالهدف الاول في الدقيقة 41 من عمر المباراة، من خلال اللاعب ستيوارد دالاس من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليدز يونايتد على الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها باتريك بامفورد بتمريرة هيأت الكرة لزميله ستيوارت دالاس المتمركز في مواجهة المرمى على حدود منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة أرضية متقنة في أقصى الزاوية اليمنى إصطدمت بالقائم وسكنت شباك الحارس إيديرسون مورايش.

وجاء مانشسترسيتي بالرد علي ليدز في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب فيران توريس من خلال هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي انتهت بتمريرة بينية لبيرانردو سيلفا المتمركز داخل منطقة جزاء ليدز يونايتد والذي نجح في ترويض الكرة ثم مررها لزميله فيران توريس ليسددها مباشرة داخل شباك الحارس إيلان ميسلير.

وجاء الرد القاتل والحاسم في المباراة من الفريق الضيف في الدقيقة الأولي من الوقت البدل ضائع لفريق ليدز عن طريق ستيوارد دالاس من خلال هجمة مرتدة سريعة بتمريرة بينية طولية عن طريق إزغان أليوسكي استغلها ستيوارت دالاس بانطلاقة رائعة إنفرد على إثرها بالمرمى ثم سدد الكرة بشكل رائع من بين قدمي الحارس إيديرسون مورايش إلى داخل الشباك.