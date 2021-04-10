/626550/عمرو-دياب-ويسرا-في-ضيافة-خاصة-مع-السفير-الفرنسي

حضر الهضبة عمرو دياب مع الفنانة يسرا حفلًا خاصًا بضيافة السفير الفرنسي "ستيفان روماتيه"، الذي أقيم أمس في السفارة الفرنسية.

دوت الخليج يرصد لكم أهم الأنباء حول حضور قامة الفن الهضبة والفنانة يسرا حفل افتتاح إحدى الشركات الخاصة بالسفارة الفرنسية.

سعد السفير الفرنسي باستقبال النجمين، حيث نشر صورة تجمعه معهم من خلال حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: "امتياز عظيم لاستقبال نجمان مصريان في السفارة الفرنسية الفنانة المشهورة يسرا والفنان عمرو دياب أمسية استثنائية مليئة بالمسيقى والثقافة".

يسرا تتصدر “التريند” برقصة على اغاني عمرو دياب

تداول عدد من الجمهور مؤخرًا فيديو للفنانة يسرا وهي ترقص على أنغام عمرو دياب أثناء إحياءه للحفل الخاص باحدى الشركات الخاصة بالسفارة الفرنسية.

وشهد الحفل حضور نخبة من الفنانين ورجال الأعمال والمشاهير وقدم عمرو خلاله حزمة من أفضل اغانيه وهما: "محسود" و"فاكرني ياحب" و"يتعلموا" و"دا لو اتساب" و "بحبه".

يسرا تشارك في السباق الرمضاني 2021

على جانب آخر، تستكمل الفنانة يسرا تصوير مشاهدها في مسلسل "حرب أهلية" التي تشارك به في السبق الرمضاني لهذا العام، وتجسد يسرا خلال أحداث العمل شخصية تدعى "مريم" وهي طبيبة تجميل، ولديها ابنة تدخلها في العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

الجدير بالذكر، أن مسلسل "حرب أهلية" بطولة باسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وسينتيا خليفة، ومايان السيد، ورشدي الشامي، وبرلنتي فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.