/626551/لاعب-الأهلي-يتلقى-عروض-للرحيل-عن-الفريق-تفاصيل

أظهرت المصادر داخل الأهلي عن تلقى أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم طلبات رحيل خلال الفترة القادمة ، بعد الأداء الجيد من أكرم توفيق لاعب القلعة الحمراء، وعلى الرغم من أنه لا يلعب بشكل أساسي ، لكنه أكتسب خبرات كبيرة من خلال تواجده داخل جدران الجزيرة، ومنتخب مصر الأوليمبي ، تؤهله للإحتراف في أوروبا.

وأظهرت إحدى شركات تسويق اللاعبين استعدادها لجلب عروض إحترف لأكرم توفيق لاعب وسط القلعة الحمراء ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

أكرم توفيق يتلقى عروض للرحيل عن الأهلي

وعلم دوت الخليج أن شركة التسويق تنوى على جلب عرضين لأكرم الأول تركى والأخر مجرى ، رافضة ان تفصح عن هوية الأندية، وذلك لحين وصول العروض بشكل رسمي إلى إدارة التعاقدات بالنادى الأهلى ، وتحدد الإدارة موقفها من بيع اللاعب او التمسك به في صفوف القلعة الحمراء .

في هذه الفترة لا يشارك أكرم بصفة مستمرة مع فريقه وذلك في ظل وجود الثلاثي ، السولية ، ديانج ، حمدى فتحى ، بخلاف أن أكرم يجيد اللعب وسط ملعب و ظهير أيمن ، وفي ظل غياب حمدى فتحى بسبب الإصابة يتوقع جمهور القلعة أن يرى أكرم في الملعب الفترة القادمة .

موعد مباراة الأهلي و النصر القادمة

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق النصر في بطولة كأس مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الأربعاء المقبل . عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم السبت ، على ملعب التتش بالجزيرة إستعدادا لمواجهة فريق النصر بكاس مصر ، وقد طالبهم فيها بغلق صفحة مباراة سيمبا التنزاني ودوري أبطال .

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة ، بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، وفاز الأهلي أمس على سيمبا التنزاني بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي و السلام ، ليرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 11 في المركز الثاني خلف سيمبا المتصدر برصيد 13 نقطة، بعد أن حسم الفريقان تأهلهما لدور الثمانية في الجولة الماضية .