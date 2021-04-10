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/626553/ريهام-عفيفي-عن-القمة-المصرية-التونسية-السيسي-يضع-مصر-في-المكانة-التي-تستحقها-وسط-أشقائها

03:46 م - السبت 10 أبريل 2021

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ علي أن القمة المصرية التونسية جاءت للتأكيد على التعاون الثنائي والمشترك بين البلدين فى مختلف المجالات خاصة التحديات المشتركة التي تواجه الدولتين الشقيقتين في منطقة تشهد اضطرابات سياسية في عدد من البلدان العربية .

وأشارت عضو لجنه الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ في تصريحات لتحيا مصر أن التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات وتعظيم التبادل التجاري والاستثماري يحقق التنمية للبلدين وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي ونظيره التونسي وكذلك التحديات المشتركة من أجل الحفاظ علي الأمن القومي العربي مؤكدة علي أن اعلان عام ٢٠٢٢ عام الثقافة المصرية التونسية يؤكد على الانفتاح والتنوير والرغبة فى مواجهة التحديات والافكار المتطرفة فهو سلاح أقوي للقضاء علي الفكر المتطرف .

وأشادت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ علي تأكيد الرئيس التونسي للجهود التى تبذلها مصر للحفاظ علي أمنها المائي وخاصة ازمه سد النهضة التي أكد الرئيس التونسي علي حقوق مصر المائية التاريخية وكذلك الدور المصري في الأزمة الليبية مشيرة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصر في مكانتها التي تستحقها وسط اشقائها .