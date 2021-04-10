بدء حفل توقيع كتاب النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل. وشملت قائمة المدعوين المستشار عمر مروان وزير العدل، ولفيف من كبار رموز الدولة القضائية والثقافية والإعلامية وقياداتها فى مختلف المجالات.

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