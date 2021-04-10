صور.. أندريه زكى للوفد الأمريكى الإنجيلى: مصر تخطو فى اتجاه احترام التعددية

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ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالوفد معبرًا عن سعادته بالزيارة وأهمية الحوار المشترك وقال: "إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وإنها تخطو خطوات واسعة فى اتجاه احترام التعددية".
وأكد "أن العيش المشترك فى مصر حالة هامة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها الدولة المصرية فى المرحلة الحالية، فى إطار نهضة شاملة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية".
ومن جانبه، أعرب القس أليكس حماية، عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا "أنه دائم الزيارات لمصر مع وفود أمريكية من رجال أعمال وقيادات دينية تحب مصر وعاشقة لترابها".
وأضاف: "أتابع التطورات الإيجابية التى تحدث فى مصر بشكل مستمر؛ وذلك لأنى من أصول مصرية، وأشعر بعلاقة قوية تربطنى بالمجتمع المصرى، وتجعلنى أشعر بالمسؤولية".
كما أشار إلى "أنه قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بالولايات المتحدة وخلال المقابلة وجد فيه قائدًا ماهرًا، وقادرًا على التطوير وقيادة البلاد إلى مرحلة جديدة وقوية، والنهوض بالمستوى الاقتصادى والمعيشى فى البلاد".
يذكر أن كنيسة Battle Creek من الكنائس الإنجيلية التى يتجاوز عدد أعضائها 10.000 عضو إنجيلى وتضم عددًا من الشخصيات المؤثرة فى المجتمع الأمريكى من أعضاء فى الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكى.
وتعد خدمة TC مؤسسة خدمية تابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وتضم مجموعة من الشباب يعملون على خدمة الناس فى كافة مجالات الحياة من أجل حياة أفضل للجميع، كما تهدف الخدمة إلى تفعيل القدرات عن طريق إتاحة فرص المعرفة والتدريب وتطوير المهارات، بما يحقق التنمية والبناء المعرفى.
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