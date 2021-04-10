وزير التنمية المحلية يوقف رئيس حي ١٥ مايو عن العمل لحين انتهاء...

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قراراً بإيقاف البير الفونس أسعد رئيس حي ١٥ مايو بمحافظة القاهرة وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة بتهمة البناء المخالف في الدقي.

وأكد اللواء محمود شعراوي ، علي أنه لا أحد فوق القانون وسيطبق علي جميع العاملين بالإدارة المحلية ، وسيتم محاسبة المقصرين مهما كان موقعهم أو وظيفتهم طالما ثبت ارتكابهم أي مخالفات خاصة وأن من مهام وظيفتهم هو الحفاظ على هيبة الدولة، ومنع ارتكاب المخالفات .

وشدد وزير التنمية المحلية علي أن أي مخالف بالمحليات سيلقى جزاءه تأكيداً علي دولة القانون ومواجهة أي تجاوزات أو مخالفات بكل حسم .

وكانت محافظة الجيزة، قد أصدرت بياناً ، مؤكدة قيام رئيس حي ١٥ مايو بالبناء بشكل مخالف وبدون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي في 16 شارع الأرنائوطي المتفرع من سليمان جوهر ، وتم تحرير محضر بالواقعة واحالتها الي النيابة العامة للتحقيق .