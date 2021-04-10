القبض على قائد السيارة المتهم بصفع طفل بوحشية في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقطع فيديو متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفل بالدقهلية، إذ رصدت المتابعة الأمنية قيام أحد سايس بأحد الميادين بالمنصورة بالتوجه لنيابة قسم شرطة ثان المنصورة وبحوزته مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص حال قيامه بصفع نجله، 8 سنوات داخل سوبر ماركت، ما أدى إلى سقوطه أرضاً وعلل ذلك لقيام نجله (المتعدى عليه) بمطالبته بتحريك السيارة قيادة الشخص الذى قام بالاعتداء وذلك لتوقفها خلف سيارة أخرى أمام السوبر ماركت.

على الفور تم تكثيف جهود الأجهزة الأمنية المعنية من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات لتحديد مرتكب الواقعة المشار إليه بمقطع الفيديو، حيث تم الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتم تحديده بالفعل، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.