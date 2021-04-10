السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونس: اتفقنا على دعم ليبيا بشكل كامل

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التونسى: "أكدنا مواصلة الجهود لدعم الجهود الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للعالم العربى، وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية.

وتابع الرئيس السيسى: "تناولنا تطورات الازمة الليبية وتفعيل الدول العربى إزاء هذه الازمة، ورحبنا بتشكيل السلطة التنفيذية فى ليبيا، وأكدنا على استعدادنا لتقديم كافة اشكال الدعم بما يمكنها بإدارة المرحلة الانتقالية، وعقد الانتخابات نهاية العام الجارى، وانهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا، بما يضمن استقرارها الكامل والمنشود، ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات الشعب الليبى الشقيق".