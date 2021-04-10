تحذير وترقب.. اللجنة العلمية تكشف آخر مستجدات كورونا فى مصر

جدة - نرمين السيد - ‎وقال الدكتور حسام حسنى، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب القصر العينى ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن البرتوكول العلاجى الذى وضعته اللجنة العلمية وقامت بتحديثه 3 مرات، كان آخرها فى نوفمبر الماضى، حقق نتائج جيدة وتم تعميمه على جميع المستشفيات.

‎وأكد أن البروتوكول المصرى لعلاج كورونا من أفضل البروتوكولات على مستوى العالم، وأن منظمة الصحة العالمية وضعت فى يناير من العام الجارى خطوطًا استرشادية لعلاج الفيروس شبيهة بما وضعتها اللجنة العام الماضى، بما يؤكد أن البروتوكول المصرى كان له السبق فى التعامل مع الحالات والأعراض المختلفة، وهو ما جعل الكثير من الجهات العلمية تستعين به.

‎وأشار إلى أن اللجنة تعمل على إدخال الأدوية الجديدة للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة، وأنها أدرجت مضاد "الڤيروسات فافيبيراڤير"، كأول دواء "مُضاد للفيروسات" لحالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدًا أن توفيره فى الصيدليات، أمر هام وسيمثل راحة كبيرة للحالات التى تحتاجه، بدلاً من الذهاب للمستشفيات.

‎وأكد حسنى أن البروتوكول يضم طرق التعامل مع جميع الحالات حسب شدتها، ابتداءً من حالات الاشتباه ووصولًا إلى الحالات المؤكدة، مضيفًا أن وزارة الصحة توفر حاليًا فحص كورونا عن طريق مسحة (PCR) بالمجان، وتظهر نتيجته خلال 48 ساعة فقط.

‎وأشار إلى أن عقار "ريمديسيفير" حقق نتائج جيدة للغاية مع الحالات التى استخدمته خلال أول 12 يوما من الإصابة، كما قلل احتمالية التعرض للمضاعفات الأكثر خطورة، معربًا عن أمله فى تعاون كافة الجهات لكى تمر الموجة الثالثة بسلام، حسب تعبيره.

‎وحذر من المرحلة القادمة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وتزايد التجمعات، وعدم التزام الكثير من المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مشددًا على أن اللقاح هو وسيلة الحماية الاساسية لمواجهة الفيروس، بخلاف التباعد الاجتماعى.

‎من جانبها، قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب عين شمس ونائب رئيس اللجنة لعلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة: مقبلون على فترة حرجة، تستلزم زيادة الوعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة أنها توافق نفس الفترة التى شهدت تزايدًا ملحوظًا فى عدد الإصابات والوفيات من العام الماضى.

‎وتابعت: منذ تصنيف كورونا كـ"وباء" فى مارس 2020 ظهرت مشكلة فى التعامل مع الأمراض الصدرية المزمنة، كأحد عوامل الخطورة المرتبطة بالفيروس، ومنها الربو الذى يقدر عدد الإصابات به بنحو 330 مليون شخص على مستوى العالم.

‎وأكدت حرص اللجنة العلمية لمكافحة كورونا على التعاون مع لجنة الأمراض غير السارية لوضع بروتوكول للأمراض المزمنة فى زمن كورونا، لتجنب الإصابة بالمضاعفات الأكثر خطورة لهذه الأمراض، خاصة مع توقف بعض الأشخاص عن تناول أدويتهم والمتابعة الطبية خوفًا من الفيروس المستجد.

‎فيما قال الدكتورهشام الحفناوى، الرئيس السابق للمعهد القومى للسكر ورئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية، إن الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة، مثل السكر والضغط والكلى أهملوا فى المتابعة الطبية واهتموا بفيروس كورونا، وهو ما يعرضهم للمخاطر.

‎وتابع: لدى البعض اعتقاد أن مرض السكر هو سبب ضعف المناعة والتعرض لمضاعفات كورونا، على الرغم من أن المريض إذا تناول الأدوية فى مواعيدها وحافظ على مستوى السكر فى المعدل المضبوط واتبع نمط حياة صحى بإمكانه التغلب على الفيروس شأنه شأن أى شخص عادى.

‎من جانبه، قال الدكتور رياض أرمانيوس العضو المنتدب إن "أڤيبيراڤير" يخفض فترة ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا إلى «النصف»، وأنه واحد من عقارين هما الأكثر فعالية عالمياً لعلاج الكورونا، مشيراً إلى أنه ذو كفاءة أيضاً فى مواجهة نزلات البرد الحادة، وعدد من الأمراض الفيروسية التنفسية الأخرى.

‎وأوضح أن هذا الدواء حصل على موافقة استخدام الطوارئ من وزارة الصحة الروسية لعلاج حالات الكورونا فى 30 مايو 2020، كما أرسلته اليابان لأكثر من 40 دولة حول العالم لإدراجه فى التجارب السريرية، وحصل على موافقة استخدام الطوارئ فى عدة دول، منها اليابان، والصين، وإيطاليا، بعد ثبوت فعاليته بنتائج مبشرة.