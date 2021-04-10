صور .. سعفان والمتينى يكرمان 10 سيدات مثاليات بجامعة عين شمس

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كما أهدى رئيس الجامعة الوزير، درع الجامعة وذلك تكريما له على الدور الذى يقوم به فى دعم الجامعة فى جميع الأعمال ومشاركته الفعالة فى الاحتفالات التى تقوم بها الجامعة.
وتضمنت قائمة المكرمين : الدكتورة إلهام حنفى من المجلس القومى للمرأة، وفوزية حامد حسن الأم المثالية التى كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفاطمة إبراهيم عبده عوض الشهيرة بـ "أم هشام " ترعى 3 أبناء من ذوى الهمم.
كما تم تكريم زوجات شهداء حادثة قطار سوهاج وهم شادية عطية عبادى زوجة الشهيد مصطفى زاهر، وسميرة محمود عبدالحميد، زوجة الشهيد عبد الحميد محمد خلف ، وفاطمة على حسن خلف ، زوجة الشهيد صابر أحمد محمد، وهبة محمد محمود أم الشهيد إبراهيم سليمان محمد.
وتكريم النائبة آية مدنى عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وهالة القاضى رئيس نادى ليونز إيليت، وشيماء على من المجلس القومى للمرأة، كما امتد التكريم إلى العقيد حاتم عشماوى مدير إدارة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.
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