صور.. مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر توزع فوانيس رمضان على الأطفال

جدة - نرمين السيد - حرص القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر على تعليق الزينة والأنوار وفانوس رمضان بمقر كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة، كعادته السنوية فى مشاركة الشعب المصرى أجواء روحانيات شهر رمضان، مؤكدا على أن الشعب مصرى نسيج واحد.





وأعرب القمص يؤانس وكيل مطرانية أقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، عن سعادته بالأجواء المفرحة فى ظل الظروف الصعبة التى نعيشها. ولفت إلى حرصه سنويا على تعليق الزينة والأنوار ومشاركة المسلمين أعيادهم، قائلا: "كلنا نسيج واحد فى وطن واحد، ودائما الشعب المصرى يشارك بعضه البعض فى جميع المناسبات".

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