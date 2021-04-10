صور.. الرئيس التونسى يزور ضريحى جمال عبد الناصر وأنور السادات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية عبر موقع "فيسبوك"، أن قيس سعيد قام بوضع وضع أكاليل زهور على قبورهم، وتلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم. وأظهرت صورة نشرتها الرئاسة التونسية، النص الذى كتبه سعيد فى دفتر زيارات ضريح جمال عبد الناصر. وجاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبد الناصر ترحما على روحه الطاهرة ومتذكرا مواقفه ومناقبه". وأضاف: "كنا فى تونس نتابع خطبه، ولا زالت عديد مواقفه حاضرة إلى حد يوم الناس هذا حاضرة فى أذهان الكثيرين". وختم بالقول: "رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد".

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