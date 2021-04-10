إيقاف رئيس حى 15 مايو لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى قضية البناء المخالف

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، قراراً بإيقاف ألبير الفونس أسعد، رئيس حى 15 مايو بمحافظة القاهرة، لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها معه النيابة العامة فى اتهامه بـ"البناء المخالف" فى الدقى.





وأكد الوزير - فى بيان اليوم - أنه لا أحد فوق القانون وسيطبق على جميع العاملين بالإدارة المحلية، وستتم محاسبة المقصرين مهما كان موقعهم أو وظيفتهم طالما ثبت ارتكابهم أى مخالفات خاصة وأن من مهام وظيفتهم هو الحفاظ على هيبة الدولة، ومنع ارتكاب المخالفات.

وشدد على أن أى مخالف بالمحليات سيلقى جزاءه تأكيداً على دولة القانون ومواجهة أى تجاوزات أو مخالفات بكل حسم.

وكانت محافظة الجيزة قد أصدرت بيانًا، مؤكدة فيه قيام رئيس حى 15 مايو بالبناء بشكل مخالف وبدون ترخيص بأحد العقارات بحى الدقى فى 16 شارع الأرنائوطى المتفرع من سليمان جوهر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.