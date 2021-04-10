وأكد الوزير - فى بيان اليوم - أنه لا أحد فوق القانون وسيطبق على جميع العاملين بالإدارة المحلية، وستتم محاسبة المقصرين مهما كان موقعهم أو وظيفتهم طالما ثبت ارتكابهم أى مخالفات خاصة وأن من مهام وظيفتهم هو الحفاظ على هيبة الدولة، ومنع ارتكاب المخالفات.
وشدد على أن أى مخالف بالمحليات سيلقى جزاءه تأكيداً على دولة القانون ومواجهة أى تجاوزات أو مخالفات بكل حسم.
وكانت محافظة الجيزة قد أصدرت بيانًا، مؤكدة فيه قيام رئيس حى 15 مايو بالبناء بشكل مخالف وبدون ترخيص بأحد العقارات بحى الدقى فى 16 شارع الأرنائوطى المتفرع من سليمان جوهر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيقاف رئيس حى 15 مايو لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى قضية البناء المخالف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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