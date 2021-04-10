أخبار مصرية

إيقاف رئيس حى 15 مايو لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى قضية البناء المخالف

0 نشر
أ ش أ 2021-04-10 16:55 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، قراراً بإيقاف ألبير الفونس أسعد، رئيس حى 15 مايو بمحافظة القاهرة، لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها معه النيابة العامة فى اتهامه بـ"البناء المخالف" فى الدقى.

وأكد الوزير - فى بيان اليوم - أنه لا أحد فوق القانون وسيطبق على جميع العاملين بالإدارة المحلية، وستتم محاسبة المقصرين مهما كان موقعهم أو وظيفتهم طالما ثبت ارتكابهم أى مخالفات خاصة وأن من مهام وظيفتهم هو الحفاظ على هيبة الدولة، ومنع ارتكاب المخالفات.

وشدد على أن أى مخالف بالمحليات سيلقى جزاءه تأكيداً على دولة القانون ومواجهة أى تجاوزات أو مخالفات بكل حسم.

وكانت محافظة الجيزة قد أصدرت بيانًا، مؤكدة فيه قيام رئيس حى 15 مايو بالبناء بشكل مخالف وبدون ترخيص بأحد العقارات بحى الدقى فى 16 شارع الأرنائوطى المتفرع من سليمان جوهر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيقاف رئيس حى 15 مايو لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى قضية البناء المخالف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا