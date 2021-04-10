سفير روسيا لدى القاهرة: الفضاء أصبح مجالا مهما للتعاون مع مصر

أكد سفير روسيا لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو على استمرار التعاون مع مصر سواء على المستوى الثنائي أو على الساحة الدولية، مشيدا بالتعاون الثنائي في عدد من المجالات بين البلدين.

وقال، بمناسبة الاحتفال بيوم رواد الفضاء، إن "الفضاء أصبح مجالا هاما للتعاون الروسي – المصري، ونستكشفه الآن مع بعضنا البعض"، مشيرا إلى "إننا نحتفل في الـ12 من أبريل بالذكرى الـ60 للرحلة الأولى لإنسان إلى الفضاء التي قام بها الضابط السوفيتي يوري غاغارين".

وأوضح أنه "من المعروف أن غاغارين زار مصر في بداية عام 1962، أي بعد أقل من عام واحد لرحلته الفضائية، حيث تم تكريمه بوسام (قلادة النيل العظمى)، فضلا عن زيارته لعدة مدن مصرية مختلفة، وقد حظي بحفاوة الاستقبال آنذاك".

وأعرب عن شكره للمصريين على حفظ الذكريات الجيدة عن رائد الفضاء الأول، وعن فترة التعاون الوثيق بين بلدينا.

وشدد، على أن "افتتاح التمثال النصفي ليوري غاغارين في سبتمبر عام 2020، في القاهرة أصبح رمزا إضافيا للصداقة بين روسيا ومصر.. تفخر روسيا بتكريم ذكرى مواطنها في مصر".