الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي وكيفية تقديم الشكاوى

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي، وكيفية التعرف على مواعيد صرف المعاش، يمكنكم مُتابعة المنصة الإلكترونية “وزارة التضامن الاجتماعي”، وفي الآونة الأخيرة شهِد ارتفاع مُعدل مواطني الدعم النقدي لتكافل وكرامة والضمان الاجتماعي إلى ثلاث ملايين وسبعمائة خمسة وأربعون مُستفيد منها. الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021 وتسجيل الدخول بالرقم القومي أولاً : يمكنك الاستعلام عن تكافل وكرامة، وتسجيل الدخول على موقع “وزارة التضامن الاجتماعي” من هنا.

ثانياً : ادخل “الرقم القومي” الخاص بكارت تكافل وكرامة الخاص بك.

ثالثاً : اختر برنامج “تكافل وكرامة”.

رابعاً : اكتب “الاسم” رباعي. خامساً : تحديد سحب المعاش بتاريخ ” لشهر” مارس أو أبريل أو أي شهر آخر .

سادساً : ادخل “رقم الهاتف الجوال”.

سابعاً : اضغط على “استعلم الآن”. تقديم شكوى لمعاش وزارة التضامن الاجتماعي أولاً : تسجيل الدخول إلى موقع “وزارة التضامن الاجتماعي”.

ثانياً : من القائمة الرئيسية اختر “تقديم الشكوى”.

ثالثاً : اكتب “الرقم القومي” الخاص بك . شروط صرف معاشات تكافل وكرامة أن يكون المُتقدم لديه أبناء من سن حديثي الولادة إلى سن 18 عام .

أن يكون سن المُتقدم 65 عام أو إصابة المُتقدم بعجز أو مرض يمنعه من أداء عمله، والالتحاق بوظيفته، ويتم إثبات العجز عبر شهادة رسمية مُثبتة، ويكون نسبة عجز المُتقدم تصل إلى 50 بالمائة .

للأيتام من لا يلقون المُراعاة إلا من أقاربهم من الدرجة الثانية، ويكون مُرتبه 350 جنيه مصري .

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