/626554/محمود-الخطيب-يقرر-إيقاف-مدرب-الأهلي-وإحالته-للتحقيق

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي، إيقاف الكابتن عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب ، وإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وذلك بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على قطاع الكرة . جاء هذا في ضوء التقرير الذي تلقته اللجنة مؤخرا من الكابتن خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي وإنبي في دوري الشباب.

موعد مباراة الأهلي والنصر ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق النصر في بطولة كأس مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الأربعاء.

ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا ويقع فريق الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقاط

يحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 7نقاط

يحتل فريق المريخ السوداني المركز الأخير برصيد 4 نقاط

موعد مباراة القمة ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام غريمة التقليد الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

لاعب الأهلي يتلقى عروض للرحيل عن الفريق.. تفاصيل

قد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم السبت مع اللاعبين على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة فريق النصر المقبلة، في بطولة كأس مصر.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية، بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وفاز الأهلي أمس على سيمبا التنزاني بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي we السلام.

فيما قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الأحد، وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين، في ظل ضغط المباريات، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غداً الاثنين استعدادا لمواجهة النصر المقبلة.