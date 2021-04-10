خاص لـ «دوت الخليج»: حازم إمام يقرر الترشح لرئاسة نادي الزمالك

/626555/خاص-لـ-تحيا-مصر-حازم-إمام-يقرر-الترشح-لرئاسة-نادي-الزمالك

يستعد الثعلب الصغير حازم إمام خوض المنافسة على رئاسة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، والمقرر إقامتها بعد نهاية أولمبياد طوكيو القادمة.

وعلم دوت الخليج من مصادر خاصة أن حازم إمام قرر الترشح على رئاسة نادي الزمالك، وذلك من أجل مساعدة الفريق خلال الفترة القادمة، وتقليل حجم الأزمات التي يتعرض لها الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية.

وظهر أول الأعضاء المرشحين على منصب العضوية وهو خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري السابق، ويستعد لخوض الإنتخابات خلال الفترة القادمة.

يذكر أن الثنائي حازم إمام وخالد لطيف كانوا متواجدين أمس خلال إحدي المناسبات وتحدثوا عن هذا الأمر، وكان هناك رد فعل إيجابي من جانب المتواجدين، بجانب تواجد الدعم الكامل من أجل خوض هذا الأمر.

انفراد.. اتحاد الكرة يتجه لتعيين حكام مصريين لقمة الأهلي والزمالك

يفكر مسئولي اللجنة الثلاثية تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الأهلي والزمالك القادمة، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام هذه المباراة ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري، وتقام يوم 18 أبريل الجاري على ملعب القاهرة الدولي في ليلة رمضانية مميزة.

حازم إمام

وتحدث أحمد مجاهد مع أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي أعضاء اللجنة، من أجل لعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وعودة الحكام المصريين للواجهة من جديد وإدارة أكبر مباراة في تاريخ الدوري المصري.

وسيكون هناك تواصل مع إدارتي الأهلي والزمالك خلال الفترة القادمة، من أجل معرفة رأي كل فريق بتواجد حكام مصريين في هذه المبارا، خاصة أنها ستكون في شهر رمضان المبارك.

خالد لطيف

وترى اللجنة الثلاثية أنه من الصعب الاتفاق مع طاقم تحكيمي أجنبي خلال الفترة الحالية بسبب إنتشار فيروس كورونا، وأنه في حال تواجد أي حكام آخرين سيكون من دول أوروبية مغمورة، وسيعرض الأمر على إدارة الناديين قبل إعلان القرار النهائي.

أحمد مجاهد يكشف السبب وراء تولي حكام مصريين لمباراة القمة

علق أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري على قرار تعيين حكام مصريين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري المصري.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "في 2014مباراة القمة كانت بحكام مصرين والكأس ايضاً”.

وتابع حديثة قائلاً: "يوجد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد وسيدير اللقاء حكام اسبانيه، أعلم جيداُ ان اسبانيا غيرنا ولكن بسبب ضيق الوقت سيدير تحكيم مصرين جيدين مرشحين لكأس العالم”.

نادي الزمالك

وأضاف قائلاً: "مباراة الأهلي والزمالك، نضاعف عدد الكاميرات بها والمشاكل الفنية محلولة، الأمر الثاني هذه توجهات صنعناها، بأن تدار المباراة بحكام أجانب، ويجب أن تكسر هذه القاعدة".

وتابع: "مباراة القمة القادمة في وسط الموسم والأمور تسير بصورة جيدة بأن تدار بحكام مصريين، ونثق تمامًا في عناصر الكفاءة الفنية والبدنية للحكام المصريين".