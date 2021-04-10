أيمن بهجت يوجه رسالة لمحمد رمضان على غرار "آخر ديك في مصر"

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وجه الشاعر والكاتب المصري أيمن بهجت قمر رسالة على طريقة الرباعية للفنان محمد رمضان بعد فيديو الدولارت الأخير، الذي أثار غضب الجمهور.

دوت الخليج يرصد رد فعل الكاتب أيمن بهجت قمر تجاه الفنان محمد رمضان ورسالته له، فضلًا عن آخر الأعمال التي جمعتهم سويًا.

رد أيمن بهجت قمر على فيديو الدولارات لمحمد رمضان

جاء رد أيمن بهجت قمر على تصرف رمضان من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مستنكرًا فيه من تصرفات الأخير قائلًا: "العالم طافح الكوته.. وفيك حاجه مش مظبوطه.. ربنا يهديك يا ديك وتعقل تاني يا موت".

وانقسم الجمهور ما بين مؤيد ومعارض حول موقف أيمن بهجت تجاه محمد رمضان، حيث أعرب بعض الجمهور عن رفضه لمنشور أيمن من خلال الرمز التعبير "أغضبني"، فرد الأخير عليهم من خلال منشور آخر سخر منهم قائلًا: "كتبت رباعية يظهر أزعجت الجمهور البنغالي.. حلو كده عرفنا واحد من اللي بيزق علينا العيال البنغال".

آخر أعمال الكاتب أيمن بهجت قمر مع الفنان محمد رمضان

يذكر أن أيمن بهجت قمر تعاون مع محمد رمضان من خلال فيلم "آخر ديك في مصر"، الذي تم عرضه عام 2016، وشارك رمضان في البطولة كوكبة من النجوم منهم هالة صدقي، مي عمر، ليلى عز العرب وانتصار، ومن إخراج عمرو عرفة.

أزمة محمد رمضان مع الجمهور بسبب فيديوهاته الأخيرة

نشبت حالة من الهجوم والانتقادات خلال الساعات الماضية الأخيرة بسبب رد محمد رمضان على قرار المحكة بشأن أزمته مع الطيار، بفيديوهين ظهرا بهما وهو يبعثر الدولارات في الهواء ويرميها فريسة للنمر الخاص به، الأمر الذي أثار غضب واستفزاز الجمهور وبعض الفنانين، فضلًا عن أحد الإعلاميين.