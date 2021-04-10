/626558/من-أجل-النجومية-قصار-القامة-يشكلون-فريق-كرة-قدم-صور

يقطع محمد سعودي، أحد لاعبي منتخب القاهرة لقصار القامة أكثر من 320 كيلومتر كل اسبوع من صعيد مصر الي محافظه القاهرة لكي يشارك في تدريبات منتخب قصار القامة علي حسابه الشخصي ، من أجل تحقيق حلمه في تكوين فريق، هو الأول من نوعه في مصر والشرق الاوسط.

أزدهرت فكرة منتخب قصار على مدار4 سنوات لتتكون لهم 4 فرق في القاهرة والإسكندرية ودمياط ،و يعد كابتن “ابراهيم” هوصاحب الفكرة والذي يرعاها منذ عام 2016.

وقال ابراهيم في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: “ أن الفكرة بدأت بجلسة على إحدى مقاهي وسط القاهرة عندما أشار الشاب "وحيد" الي الكابتن ابراهيم قائلا " عايزين نلعب ماتش يا كابتن" ليتم التطبيق الفعلي للفكرة بالحجز في أحد أندية القاهرة، وبعدها تم تكوين أول فرقة لكرة قدم قصار القامة، في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط .

وأكمل ابراهيم: “ نحن أيضا نلاعب الاسوياء لكي يعلم الجمع ان قصار القامه ايضا لهم الحق في ان يشاركو في أي رياضة لطالما يرغبون في ذلك”.

منتخب القاهرة لقصار القامة

ووجه إبراهيم مراد حديثه لقصار القامه بمنتخب القاهرة أنه مؤمن جدا بمهارات الفريق المكون من 18 لاعب ،وان اعمارهم تتراوح ما بين 17سنه الي 29 سنه ، وأن السبب الرئيسي في تكوين الفريق هي جعل جميع اللاعبين من قصار القامة يلعبون أمام بعضهم البعض.

ويعتبر "أحمد وحيد" هو أكبر لاعبي فريق قصار القامة وقائد الفريق، 29 عاما، حيث أكد أن الجميع عارض الفكرة في البداية "قالولي هضحك الناس علينا"، موضحا انه يحب الرياضه للغاية والتي من خلالها نواجه التنمر والمجتمع.

ول لحلم تطلب المصاعب وقال أشرف ابو العيد المدير الاعلامي والاب الروحي للمنتخب: “نحن نطالب بدمج ذوي الاعاقه ، ونتمني ان يكون هناك دوري للاقذام علي مستوي مصر ، وان يتم افتتاح اختبارات قدرات فنيه للمعاقين بجميع فئاتهم مثل الاسوياء تحت اشراف أحد ذوي الاعاقه وليس الاسوياء موضحا"لانهم مايعرفوش حاجه عننا" ويحلم ابو العيد بالمشاركة في البطولات الدولية "حلمنا ان يكون هناك جمعيه رسمية لقصار القامه حتي يتم تسليط الضوء علينا.

وأضاف حسين عبد الفتاح ، مسؤول الملف الرياضي للمنظه الدوليه لحقوق الانسان علي مستوي متحدي الاعاقة انه لا يوجد حتى الآن اتحاد رسمي لرياضات الأقزام حتى يستطيع قصار القامة المشاركة رسميا في بطولات دولية كمنتخب وطني، ، موضحا أن إجراءات تأسيس الاتحاد على وشك الانتهاء وكان من المقرر خروجه للنور خلال عام 2020، لكن فيروس كورونا تسبب في تعطيل بعض الإجراءات