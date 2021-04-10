/626559/مفاجآت-في-تشكيل-الزمالك-الرسمي-أمام-تونجيت-بدوري-أبطال-إفريقيا

وفيما يلي التشكيل الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، شيكابالا، مروان حمدي

خاص لـ «دوت الخليج»: حازم إمام يقرر الترشح لرئاسة نادي الزمالك

يستعد الثعلب الصغير حازم إمام خوض المنافسة على رئاسة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، والمقرر إقامتها بعد نهاية أولمبياد طوكيو القادمة.

وعلم دوت الخليج من مصادر خاصة أن حازم إمام قرر الترشح على رئاسة نادي الزمالك، وذلك من أجل مساعدة الفريق خلال الفترة القادمة، وتقليل حجم الأزمات التي يتعرض لها الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية.

دوري أبطال إفريقيا

وظهر أول الأعضاء المرشحين على منصب العضوية وهو خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري السابق، ويستعد لخوض الإنتخابات خلال الفترة القادمة.

الترجي والمولودية

يذكر أن الثنائي حازم إمام وخالد لطيف كانوا متواجدين أمس خلال إحدي المناسبات وتحدثوا عن هذا الأمر، وكان هناك رد فعل إيجابي من جانب المتواجدين، بجانب تواجد الدعم الكامل من أجل خوض هذا الأمر.

اتهام صن داونز «بالتفويت» للفريق الجزائري تثير قلق جمهور الزمالك.. تفاصيل

أثار تأخر صن دوانز بهدفين أمام شباب بلوزداد الجزائري القلق بين جمهور الزمالك وعشاق الكرةة المصرية بسبب إتهام البعض النادي الجنوب إفريقي بالتواطؤ مع الجانب الجزائري من أجل فوز الأخير لأن الأول قد حسم التأهل في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بينما يحتاج المنافس الفوز ليصعد كثاني المجموعة.

الزمالك وتونغيث

وربط البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي موقف مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري ومباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر التي يحتاج الزمالك فيها لفوز الترجي التونسي بأي نتيجة مع إنتصار الفارس الأبيض على تونجيت السنغالي من أحل حسم الصعود للدور القادم من البطولة.

وعبر البعض عن غضبه من موقف النادي الجنوب إفريقي الذي قرر خوض المباراة بالصف الثاني للفريق أمام شباب بلوزداد الذي أستغل ذلك وتقم بهدفين على الفريق وهي النتيجة التي تصعد بالنادي الجزائري في وصافة الترتيب، وبالتالي يتأكد خروج الهلال السوادني من البطولة لأن الترتيب سيصبح كالتالي قبل نهاية المباراتين بـ 20 دقيقة: 1- صندوانز 13 نقطة 2-شباب بلوزداد 9 3- الهلال السوداني 5 4- مازيمبي 3