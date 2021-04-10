ياسمين صبري..عرض مستمر من الأخطاء اللغوية

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أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بشأن امتلاكها لحساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث ظهر حساب باسمها كامل التشكيل، وهو أمر ملفت للنظر فتعود الجمهور على أخطائها اللغوية عبر حسابتها المختلفة.

دوت الخليج يرصد حقيقة امتلاك ياسمين صبري لحساب على" فيس بوك"، وأزمتها الأخيرة مع مستشفى أبو الريش فضلًا عن آخر أعمالها.

ياسمين صبري تنفي امتلاكها لحساب على "فيس بوك"

نفت ياسمين صبري امتلاكها لأي حساب على "فيس بوك" من خلال تويته غردت بها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "لا يوجد لدي أي حسابات على فيسبوك.. ده حساب مزور، وأنا هقفله".

أزمة ياسمين صبري اللغوية

تحاول ياسمين صبري جاهدة استنكار أي حساب يشمل أخطاء لغوية، ولكن ذهبت مجهوداتها سُدى مع آخر تويته لها التي تنفي بها امتلاكها لحساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك”، حيث شملت العديد من الأخطاء اللغوية.

ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت محط سخرية الجمهور بعدما أخطأت في كتابة اسم مستفشي"أبو الريش"، الذي كتبته "أبورواش" في وقت سابق بعد زيارتها للمستشفى، ما أثار الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال ياسمين صبري الفنية

ومن الجدير بالذكر، أن ياسمين صبري تغيب عن السباق الرمضاني هذا العام، وكانت آخر أعمالها من خلال بطولتها في مسلسل " فرصة تانية"، وشاركها في البطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، نهال عنبر، إدوارد وهبة مجدي.