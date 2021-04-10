/626560/ياسمين-صبريعرض-مستمر-من-الأخطاء-اللغوية
أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بشأن امتلاكها لحساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث ظهر حساب باسمها كامل التشكيل، وهو أمر ملفت للنظر فتعود الجمهور على أخطائها اللغوية عبر حسابتها المختلفة.
دوت الخليج يرصد حقيقة امتلاك ياسمين صبري لحساب على" فيس بوك"، وأزمتها الأخيرة مع مستشفى أبو الريش فضلًا عن آخر أعمالها.
ياسمين صبري تنفي امتلاكها لحساب على "فيس بوك"
نفت ياسمين صبري امتلاكها لأي حساب على "فيس بوك" من خلال تويته غردت بها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "لا يوجد لدي أي حسابات على فيسبوك.. ده حساب مزور، وأنا هقفله".
أزمة ياسمين صبري اللغوية
تحاول ياسمين صبري جاهدة استنكار أي حساب يشمل أخطاء لغوية، ولكن ذهبت مجهوداتها سُدى مع آخر تويته لها التي تنفي بها امتلاكها لحساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك”، حيث شملت العديد من الأخطاء اللغوية.
ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت محط سخرية الجمهور بعدما أخطأت في كتابة اسم مستفشي"أبو الريش"، الذي كتبته "أبورواش" في وقت سابق بعد زيارتها للمستشفى، ما أثار الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي.
آخر أعمال ياسمين صبري الفنية
ومن الجدير بالذكر، أن ياسمين صبري تغيب عن السباق الرمضاني هذا العام، وكانت آخر أعمالها من خلال بطولتها في مسلسل " فرصة تانية"، وشاركها في البطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، نهال عنبر، إدوارد وهبة مجدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمين صبري..عرض مستمر من الأخطاء اللغوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.