/626561/شوط-أول-بين-ليفربول-وأستون-فيلا-الضيف-يتقدم-والفار-يحرم-الريدز-من-التعادل

انتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول وأستون فيلا بهدف دون رد لصالح الفريق الضيف فيلا، في لقاء جمع الفريقين في لقاء الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، علي ملعب الأنفيلد.

مرة أحداث الشوط الأول علي الفريقين بسرعه، حتي الدقيقة 44 من عمر الشوط الاول، ليأتي أستون فيلا ويرفض انتهاء الشوط الأول بدون أهداف ويسجل الهدف الأول في اللقاء في المباراة.

أهدر أصحاب الارض ليفربول العديد من الفرص المؤكده في المباراة من خلال تسجيل الفرص المتاحه للفريق، والتقدم في المباراة، من خلال محمد صلاح وجوتا، وفيرمينيو في غياب السينغالي ساديو ماني.

أستون فيلا يتقدم في المباراة علي ليفربول

سجل أستون فيلا الهدف الأول له في المباراة في الدقيقة 44 بأقدام اللاعب أولي واتكينس، من خلال تمريرة من لاعب الوسط، ليهرب بها واتكينس علي مرمري أليسون ويسددها بقوة ويصعب علي الحارس التعامل معها وتسكن شباكة.

سجل ليفربول الهدف الأول له في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضائع للشوط الأول، عن طريق فيرمينيو، من خلال تمريرة طولية من أرنولد لجوتا خلف المدافعين ويلحق بها ويمرررها بعرضية من الجانب الأيمن لصلاح لفرمينيو ليسكنها الشباك أعلي حارس المرمي، ولكن الفار يحرم الريدز من التعادل في الشوط الأول علي جوتا من بداية الهجمة، ويلغي حكم المباراة الهدف.

تشكيل ليفربول في المباراة :

في حراسة المرمي : أليسون بكيير.

في خط الدفاع : أليكساندر أرنولد – نات فيليبس – كاباك – روبيرتسون.

في خط الوسط : فابينيو – جيمس ميلنير – فينالدوم.

في خط الهجوم : محمد صلاح – ديجو جوتا – فيرمينيو.

وجاء الإنجليزي دين سميث تشكيل فريقه أستون فيلا أمام ليفربول في لقاء الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أستون فيلا في المباراة :

في حراسة المرمي : مارتينيز.

في خط الدفاع : كاش – كونسا – مينجيس – تارجيت.

في خط الوسط : دوجلاس لويز – ناكامبا – تراوري – جون ماكجين.

في خط الهجوم : محمود تريزيجيه – أولي واتكينيس.