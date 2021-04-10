/626562/نزلة-برد-تبعد-نجم-الأهلي-عن-تدريبات-الفريق

إكتفى ناصر ماهر ، لاعب النادي الأهلي ، بالتأهيل في الجيم ، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للقلعة الحمراء ، و التي أقيمت اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة .

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى "ناصر ماهر، يعاني من نزلة برد تسببت في عدم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق" .

وأردف أن اللاعب يخوض تدريبات تأهيلية خفيفة في الجيم وبعد ذلك استكمل التدريبات البدنية بالجري حول الملعب وخضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته ،وموقفه من المشاركة .

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة ، بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، وفاز الأهلي أمس على سيمبا التنزاني بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي و السلام ، ليرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 11 في المركز الثاني خلف سيمبا المتصدر برصيد 13 نقطة، بعد أن حسم الفريقان تأهلهما لدور الثمانية في الجولة الماضية .

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لمباراته المقبلة أمام فريق النصر في بطولة كأس مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الأربعاء المقبل . وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم السبت ، على ملعب التتش بالجزيرة إستعدادا لمواجهة فريق النصر بكاس مصر ، وقد طالبهم فيها بغلق صفحة مباراة سيمبا التنزاني ودوري أبطال .

تعرف على المباريات التي سوف يغيب عنها «علي معلول» مع الأهلي

تأكد وبشكل رسمي غياب علي معلول عن النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، بسبب تجدد إصابتة في العضلة الخلفية، وذلك بعد برنامج العلاج الخاطئ الذي تم تطبيقة على حالة اللاعب من جانب طبيب النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

ويعاني النادي الأهلي بسبب غياب علي معلول وعدم تواجد البديل الجيد في هذا المركز بإستثناء أيمن أشرف والذي كان تعرض لإصابة في الركبة قبل أسبوعين مع منتخب مصر، وتزداد حالة الخوف والقل داخل النادي الأهلي من غياب اللاعب عن المباريات الحاسمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة.

وكان علي معلول قد عادي إلي مصر قبل أيام لإستكمال برنامجة التأهيلي، ومتابعة من جانب طبيب منتخب تونس الأول، وذلك بعد طلب اللاعب وشكوى طبيب الأهلي بسبب تفاقم إصابتة خلال الفترة الاخيرة، وهو ما أغضب اللاعب ومسئولين النادي لأنه من العناصر الأساسية داخل الفريق.

وبعد إعلان غياب نجم الحلول “معلول” عن النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، تعرف على المباريات التى يغيب عنها .

-الأهلى وسيمبا بدورى أبطال إفريقيا.

-الأهلى والنصر بكاس مصر .

-الأهلى والزمالك بالدوري .

-الأهلى وسموحة بالدوري .

-الأهلى والمصري بالدوري .

-الأهلى وإنبي بالدوري .

-الأهلى والجونة بالدوري .

-الأهلى وغزل المحلة بالدوري .

-الأهلى والاتحاد بالدوري .

الجدير بالذكر أن الاهلى يقابل غريمة التقليدي الزمالك يوم 18 ابريل الحالى في قمة يديرها حكام مصريين .