يوسف الشريف يطرح الإعلان الرسمي لمسلسله كوفيد 25..فيديو

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دوت الخليج يتناول الإعلان الرسمي وتفاصيل مسلسل"كوفيد 25"، فضلًا عن آخر أعمال يوسف الشريف.

صناع عمل مسلسل"كوفيد 25"

علق “الشريف”، على الإعلان مشوقًا جمهوره قائلًا: "يوم 16 رمضان"، العمل بطولة يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، ديانا هشام، ميرنا نور الدين وصفاء الطوخي، ومن تأليف إنچي علاء، إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرچي.

قصة مسلسل "كوفيد 25"

يخوض يوسف الشريف تجربة الـ 15 حلقة لأول مرة من خلال مسلسل "كوفيد 25"، التي تدور أحداثه في إطار تشويقي خيالي يشتمل على جزء علمي، بالإضافة إلى العديد من النصائح الاجتماعية، حيث من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2021.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأهم وأبرز مسلسلات رمضان لعام 2021، حيث لفت مسلسل كوفيد 25 الأنظار منذ الوهلة الأولى من عرض البوستر الخاص بقصة المسلسل المشوقة، وذلك لإرتباطها بالأحداث الجارية بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

آخر أعمال يوسف الشريف الفنية

يذكر أن، الفنان يوسف الشريف خاض السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل "النهاية"، وشاركه في البطولة عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي وسهر الصايغ، تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.