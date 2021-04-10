/626564/راوية-صالح-فخورة-بمشاركتي-الأولى-في-عمل-درامي-مصري-عبر-ولاد-ناس

تشارك الفنانة التونسية القديرة راوية صالح، لأول مرة في السباق الدرامي المصري، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، حيث انتهى فريق العمل من تصوير مشاهدهم في العمل.

وقالت الفنانة التونسية راوية صالح، إنها سعيدة وفخورة للغاية بمشاركتها الأولى في عمل درامي مصري، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، خاصة وأن الدراما المصرية لها أثر وقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي بأكمله.

وتوقعت صالح، أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا في ظل المجهود الكبير المبذول من فريق العمل وجميع المشاركين، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور أعمال فنية جديدة لها.

القنوات المصرية خلال شهر رمضان

ويعرض مسلسل "ولاد ناس" عبر مجموعة من القنوات المصرية خلال شهر رمضان، مثل شاشات النهار، وصدى البلد، والمحور، والقاهرة والناس، وten، الأسبوع المقبل، وحصريا عبر منصة "فيو".

ويرسخ المسلسل لمجموعة قيم اجتماعية في الأسرة المصرية، بهدف خلق مجتمع صحي سليم، ويسير السياق الدرامي في خطوط متقاطعة وتشويق خلال سير الأحداث.

يذكر أن مسلسل "ولاد ناس" من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، ورانيا فريد شوقي، وصبري فواز، وبيومي فؤاد، وإيهاب فهمي، ولقاء سويدان، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي.