/626565/مصطفي-محمد-يزين-التشكيلة-الرسمية-لـ-جالاتا-سراي-بالدوري-التركي

وجاء النجم المصري مصطفي محمد داخل التشكيلة الرسمية للفريق التركي من أجل خوض هذا اللقاء، واللعب على حساب النجم الكولومبي راديميل فالكاو.

وفيما يلي تشكيلة الفريق لمباراة اليوم:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا

خط الدفاع: مارتين لينس، ريان دوناك، ماركو، مارسيلو

خط الوسط: تايلان أنتاليالي، ايتيبو، إيمري

خط الهجوم: أردا توران، هنري، مصطفى محمد

مصطفى محمد يحكي قصة احترافه ويكشف عن أمر تمرده داخل الزمالك «فيديو»

أكد مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى نادي جالطة سراي التركي أنه لم يتمرد على نادي الزمالك، ولم يتغيب عن التمرينات للضغط على النادي ليوافق على احترافه كما أدعى البعض .

الدوري التركي

وقال مصطفى محمد أن فريق فنربخاشة التركي قد طلب الحصول على خدماته في فترة ما قبل نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، ورغم إصراره على خوض التجرية، إلا أن هامتثل لرأي مجلس الإدارة في ذلك الوقت، بعدما أكدوا له أن النادي في حاجة لخدماته للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن النادي منذ سنين .

وأشار مصطفى محمد إلى أن عرض جالطة سراي عندما جاء في يناير وطالبه مجلس الأدارة برفض العرض والانتظار لما بعد أولمبياد طوكيو، إلى أنه شيء غير منطقي، لأن لعب الأولمبياد غير مضمون في ظل ظروف جائحة كورونا، وتواجده في الزمالك لن يعلي من قيمته التسويقية في الأولمبياد، كما أن سنه يكبر والانتظار لن يكون في صالحه .

جالاتا سراي

وعن أمر تغيبه عن التدريبات قال : “ الفترة التي تغيبت فيها عن التمرينات كانت بسبب الإصابة فقط لا غير، بدليل أن النادي لم يوقع علي عقوبة وقتها “ .

ويحل مصطفى محمد اليوم ضيف على برنامج " صاحبة السعادة " الذي تقدمه إسعاد يونس عبر شاشة dmc، في حلقة بثت في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء .

صاحبة السعادة

وتنتظر الجماهير سماع مصطفى محمد لأول مرة، وحديثه عن كواليس تركه لنادي الزمالك في ظروف غامضة، حمله الكثيرون وقتها اللوم بسبب تصرفه .