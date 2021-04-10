/626566/8-غيابات-عن-مباراة-الزمالك-تشكيل-الترجي-الرسمي-أمام-مولودية-الجزائر

أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي عن التشكيلة الرسمية الذي يخوض بها الفريق مباراة مولودية الجزائر في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ستاد رادس بالعاصمة التونسية، وشهدت التشكيلة غياب 8 لاعبين عن أخر تشكيل للترجي في مواجهة الزمالك.

وجاء تشكيل الترجي التونسي لمواجهة مولودية الجزائر كالتالي:

تشكيل الترجي لمباراة مولودية الجزائر

حراسة المرمى: معز بن شريفية. خط الدافع: محمد أمين المسكيني - عبد القادر بدران - خليل شمام - حسين الربيع. خط الوسط:عبد الرؤوف بن غيث - محمد أمين بن حميدة - نسيم بن خليفة - أنيس البدري. خط الهجوم: حمدو الهوني - طه ياسين الخنيسي.

يذكر أن جماهير الزمالك تترقب نتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر في رادس، حيث يحتاج الفارس الأبيض لفوز الجانب التونسي على الفريق الجزائري من أجل حسم الصعود مع تحقيق الفوز على تونجيت السنغالي في اللقاء الذي يقام بين الفريقين على ملعب القاهرة.

قائمة الترجي في مواجهة الزمالك

وشهدت قائمة الفريق تغييرات عديدة عن مباراة الزمالك حيث سبق ودخل الفريق التونسي لقاء الفارس الأبيض بقائمة مكونة من :

حراسة المرمى: معز بن شريفية - محمد صديق دبشي - فاروق بن مصطفى - وسيم كاروي.

خط الدفاع: محمد أمين المساكني – إلياس شتي – محمد أمين بن حميدة - حسين ربيع – عبد القادر بدران – محمد علي يعقوبي – خليل شمام- حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - أنيس البدري – حمدو الهوني – علاء الدين مرزوقي – عبد الرحمن مزيان- فوسيني كوليبالي – سيدريك جبو –عبد الرؤوف بن غيث.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي - نسيم بن خليفة- خالد عبد الباسط – ويليام توجوي.

الزمالك يواجه تونجيت السنغالي

على الجانب الأخر يدخل الزمالك بقائمة مكتملة العدد لمواجهة تونجيت السنغالي مكونة من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي.