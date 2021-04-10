/626567/نجم-جديد-ينضم-لضحايا-الإصابات-داخل-الأهلي
يعانى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من الإصابات التى تلاحق الاعبين ، وذلك قبل مباراته المنتظرة أمام نادى الزمالك ، والمقرر إقامتها يوم 18 إبريل المقبل ، ضمن مؤجلات الدورة الرابعة من الدورى الممتاز .
ضربت الإصابات 7 لاعبين من صفوف القلعة الحمراء ، كانت البداية بتجدد إصابة على معلول الظهير الأيسر للفريق ، بعد إصابته في مباراة بايرن ميونج والأهلى في العضلة الخلفية ، وأقترب معلول من التعافي بشكل نهائي ولكن سوء الحظ يحالفه وتتجدد الإصابة من جديد ، وتثبت الأشعة غيابه عن القمة .
علي معلول
يواصل محمود وحيد إصابات الظهير الأيسر في القلعة الحمراء ، فهو البديل الاول لعلى معلول في تشكيل الأحمر ، وتأكد غيابه أيضا في مباراة القمة لإصابته في العضلة الخلفية .
في سياق متصب تفاجئ المدير الفنى للنادى الأهلى بيتسو موسيمانى بإصابة 5 لاعبين خلال الإستعداد لمباراة القمة بين القلعتين ، حيث تتواصل إصابات العضلة الخلفية ، وتضرب باجاى في لقاء الأهلى وسيمبا التنزانى أمس ، وننتقل الى العضلة الضامة التى تجعل محمد هانى وياسر إبراهيم يتغيبان عن التدريبات الجماعية ، ومن الممكن بشكل كبير تغيبهم عن مباراة القمة .
إصابات النادي الأهلي
في نفس السياق يشتكى بواليا اليوم من الأم في المعدة ، وناصر ماهر من نزلة برد تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ، ولكن من الممكن ان يلحقو بمباراة القمة .
الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لمباراته المقبلة أمام فريق النصر في بطولة كأس مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الأربعاء المقبل .
الدوري المصري
و عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم السبت ، على ملعب التتش بالجزيرة إستعدادا لمواجهة فريق النصر بكاس مصر ، وقد طالبهم فيها بغلق صفحة مباراة سيمبا التنزاني ودوري أبطال .
ويستعد الأهلي لخوض مباراة النصر ببطولة الكأس القادمة ثم مباراة الزمالك والتي تم تحديد لها طاقم تحكيم مصري خلال الفترة القادمة.
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