/626568/صلاح-يعيد-ليفربول-في-المباراة-ويسجل-في-شباك-أستون-فيلا-فيديو

سجل الفرعون المصري محمد صلاح مع فريقة ليفربول في مباراة اليوم أمام أستون فيلا في الدقيقة 57من عمر المباراة، ليعيد الفريق لللمباراة ويسجل هدف التعادل علي ملعب الأنفيلد.

سجل الدولي محمد صلاح الهدف الأول له في المباراة، والتعادل لفريقة في الدقيقة 57، من خلال تسديدة قوية من الجانب الأيسر من روبيرتسون، علي مرمي أستون فيلا وترتد علي الجانب الأيمن وينتظرها صلاح بالمرصاد ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

أستون فيلا يتقدم في المباراة

ومن الجدير بالذكر تقدم الفريق الضيف أستون فيلا في المباراة بالهدف الأولي في الدقيقة 44 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب أولي واتكينس، من خلال تمريرة من لاعب الوسط، ليهرب بها واتكينس علي مرمري أليسون ويسددها بقوة ويصعب علي الحارس التعامل معها وتسكن شباكة.

ويسعي ليفربول في المباراة لتحقيق الفوز وتعديل مركز الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحتل فيه المركز السادس بتلك النتيجة برصيد 50 نقطة من اصل 31 مباراة وما زالت المباراة الواحد والثلاثين مستمرة ولم يحدد فريق بعد نتيجة المباراة.

ويسعي الفريق الضيف أيضا تحقيق الفوز والحصول علي مركز متقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة من اصل 31 مباراة زمازالت المباراة الواحد والثلاثين مستمر ولم يتحدد بعد نتيجة المباراة.

تشكيل ليفربول في المباراة :

في حراسة المرمي : أليسون بكيير.

في خط الدفاع : أليكساندر أرنولد – نات فيليبس – كاباك – روبيرتسون.

في خط الوسط : فابينيو – جيمس ميلنير – فينالدوم.

في خط الهجوم : محمد صلاح – ديجو جوتا – فيرمينيو.

وجاء الإنجليزي دين سميث تشكيل فريقه أستون فيلا أمام ليفربول في لقاء الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أستون فيلا في المباراة :

في حراسة المرمي : مارتينيز.

في خط الدفاع : كاش – كونسا – مينجيس – تارجيت.

في خط الوسط : دوجلاس لويز – ناكامبا – تراوري – جون ماكجين.

في خط الهجوم : محمود تريزيجيه – أولي واتكينيس.