/626570/نداء-شرارة-تشن-حملة-على-الدراما-التلفزيونية-التي-تقلل-من-شأن-الحجاب

شنت المطربة الأردنية نداء شرارة حملة على الدراما التليفزيونية، التي تقلل من شأن الحجاب والمحجبات من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

دوت الخليج يرصد موقف نداء شرارة من تناول الدراما التليفزيونية للحجاب والمحجبات، فضلًا عن المسلسلات التي قللت من شأن الحجاب.

نداء شرارة تدعم وتعظم من شأن الحجاب

استنكرت “شرارة”، الطريقة التي تناولت بها الأعمال الدرامية للحجاب والأدوار التي تجسدها الفنانات بالحجاب، موضحة أن ليست كل المحجبات فقراء وغير ناجحين، قائلة: "هو بس سؤال محيرني؟.. ليه عم بلاحظ بأغلب المسلسلات مش الكل طبعًا مشان ما اظلم.. انو عطول البنت المحجبة بتكون فقيرة ومكسورة وما بتعرف تلبس وبس بدها تتمرد بتشيل الحجاب".

وتابعت نداء مؤكدة نجاح وأناقة المحجاب: " أولًا مين خبركم انو الحجاب عنوان لقلة الاهتمام باللبس والترتيب..نحن محجبات وعين الله علينا انيقين وبنعرف نلبس وشخصياتنا قمر ومش مهزوزين وناجحين.. وبس كنا فقراء برضو كنا نعرف نلبس أحلى لبس.. ثانيًا التحرر بالعقل وبس.. شكرًا".

أعمال درامية تقلل من شأن الحجاب

جسدت أكثر من فنانة دور البنت المحجبة، والتي ظهرن معظمهن في شخصية سيدة شعبية أو فتاة ضعيفة، من هذه الأعمال مسلسل "زلزال" التي جسدت من خلاله النجمة حلا شيحة شخصية فتاة شعبية من طبقة متوسطة وتعمل على عربة فول في حي شعبي، وكذلك ريهام عبدالغفور في مسلسل "رمضان كريم"، التي تؤدي به دور رضا الفتاة التي ترضي بكل شئ وتواجه أزمة في تدبير نفقات زيجتها، فضلًا عن الفنانة مريم الخشت في مسلسل"ليه لأ" التي ظهرت من خلاله كفتاة مسلوبة الإرادة يتحكم فيها زوجها ويتخذ هو القرارات الخاصة بها ويوجه لها الإهانات بشكر متكرر.

وكانت قد جسدت الفنانة يسرا بمسلسل "الحساب يجمع"، دور سيدة يدفعها فقرها إلى العمل كخادمة.