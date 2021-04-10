/626572/محمد-سامي-يوضح-سبب-استبعاد-أنغام-عن-مسلسل-نسل-الأغراب

كشف المخرج محمد سامي، عن الخلافات التي حدثت مؤخرًا بينه و بين المطربة أنغام بسبب أستبعادها عن غناء تتر مسلسل "نسل الأغراب" وأختيار الفنان تامر حسني بديلًا لها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الخلافات التي نشبت بين المخرج محمد سامي والمطربة أنغام.

محمد سامي يكشف سبب إستبعاد أنغام

أشار محمد سامي، إلى أن أنغام لن تدرك الفرق بين العمل في ألبوم غنائي والتعاون في العمل الدرامي، لافتًا إلى أن الأغاني في التعاون الدرامي ينبغي أن تكون بأتفاق وجهه نظر المشتركين في العمل والفنان.

وأصر المخرج محمد سامي، على أن من يغني تتر المسلسل سيغني الرباعيات وهذا الوضع لن يرضي المطربة أنغام.

أوضحت أنغام، أنها لن تعجب بالوضع ككل، حيث وجدت تدخلًا كبيرًا من جانب المخرج محمد سامي في تفاصيل عملها بالرباعيات، الأمر الذي جعلها تعتذر له عن غناء تتر مسلسل "نسل الأغراب".

محمد سامي يختار تامر حسني بدلًا من أنغام

وأعرب المخرج محمد سامي، عن حبه لأنغام و تقديرة لها، ولكنه عاد للتعاون مع الفنان تامر حسني لغناء تتر المسلسل بدلًا منها ، مشيرًا إلي أنه أستعان بتامر حسني قبل التعاون معها و لكنه كان منشغلًا في ذلك الوقت وعاد للتعاون معه بعد تفرغه.

وكتب سامي تعليقاً على صورة جمعته بتامر حسني وأحمد السقا قائلاً: "تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللي اكتشفني في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم".وتابع قائلاً: "وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب والرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايماً في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير".