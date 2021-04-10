/626573/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الزمالك-وتونجيت

تنطلق بعد قليل مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي ضمن مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج نادي الزمالك من أجل الصعود للدور القادم، الفوز بهذه المباراة مع خسارة مولودية الجزائر مباراة الترجي من أجل التواجد للصعود. مفاجآت في تشكيل الزمالك الرسمي أمام تونجيت بدوري أبطال إفريقيا أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك التشكيل الرسمي لمباراة تونغيث السنغالي، في مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات. وفيما يلي التشكيل الرسمي للمباراة: حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما خط الهجوم: أشرف بن شرقي، شيكابالا، مروان حمدي

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