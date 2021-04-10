وزير القوى العاملة: تحية لكل أم معطاءة لوطنها ورمز الصمود

جدة - نرمين السيد - وقال وزير القوى العاملة فى كلمته :" إنه لشرف عظيم مشاركتى اليوم فى هذه الاحتفالية بالمرأة المصرية وإننى إذ أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على هذا الصرح العلمى العظيم لتنظيم هذا الحفل والإحتفاء بالمرأة المصرية التى كانت ومازالت دائماً وأبداً على مر العصور معطاءة مخلصة لوطنها، ورمزاً للصمود والتحدى والتضحية فكل التحية "لعظيمات مصر" .

وشدد على أن مشاركتنا فى احتفالية اليوم تعكس حرص القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يولى اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجلى ذلك واضحًا فى تنصيب المرأة لثمان وزارت ضمن التشكيل الحالى للحكومة، فضلاً عن زيادة عدد الأعضاء من السيدات بالبرلمان المصرى لتصل إلى مائة وأربعة وستون مقعداً، وعشرون مقعداً بمجلس الشيوخ، فضلا عن إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية التى تمس حياة المرأة مثل:

"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان وغيرها".

وحيا الوزير فى هذا الإطار المجلس القومى للمرأة على دوره المتميز فى رعاية وحماية للمرأة المصرية فى مختلف المجالات.

وأكد الوزير أن ما أحرزته الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة، فبالرغم من التحديات التى تواجهها البلاد والعالم أجمع نظرا للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فقد انخفضت معدلات البطالة فى مصر خلال الربع الرابع من 2020 لتبلغ 7.2% من إجمالى قوة العمل، بانخفاض قدره 0.8% عن الربع المماثل من العام السابق.

وهنا يجب أن نذكر انخفاض معدلات البطالة بشكل ملحوظ بين الإناث لتبلغ 16.8٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل، مقابل 22.7 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وأوضح سعفان أن وزارة القوى العاملة دائماً ما تكون داعمة للمرأة فى توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها، يتم ذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة فى العمل وحقوقها وواجباتها التى أقرها لها الدستور والقانون، هذا بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة على المستوى المركزى والتى أتشرف برئاستها، والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وأعرب الوزير عن ثقته بأن خطة عمل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة وما تضمنته من أنشطة سوف تساهم بشكل كبير فى تناول الكثير من الموضوعات والقضايا التى تهم المرأة العاملة ودعم مشاركتها بشكل أكثر فاعلية فى سوق العمل المصري، وهنا أؤكد أننا نرحب بعقد الشراكات مع كافة الجهات والمنظمات التى تهتم بالقضايا المرتبطة بالمرأة العاملة وتفعيل دورها فى الاقتصاد المصرى.

وتابع: "لقد حرصت الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال الحصول على برامج تدريبية بالمراكز الثابتة والمتنقلة حيث تم تدريب 5 آلاف متدربة على مهن التفصيل والخياطة، وصيانة الحاسب، والمشغولات اليدوية، والسجاد اليدوى خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى الآن.

وأكد أنه لم يعد لدينا خيار إلا أن تعكس جميع خطط العمل والبرامج المستقبلية الحلول الإبداعية والمبتكرة لدعم عمل المرأة واكسابها المهارات التنافسية، كما اؤكد على ضرورة تضافر الجهود كافة لدعم وحماية وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً ودعم جهودها فى مختلف مجالات العمل .

وكان الوزير قد عبر عن سعادته بالتواجد فى هذه الاحتفالية، مقدماً الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على الدعوة الكريمة، كما قدم الشكر للحضور من ممثلى الوزارات ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة وقعت بروتوكول تعاون فيما بينها وبين الجامعة، والذى سيتم تفعليها فى الفترة المقبلة، خصوصًا فيما يتعلق التعاون فى مجال ذوى الهمم والقدرات الخاصة ، من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل" التى أطلقتها الوزارة لتدريب وتأهيل ذوى الهمم، لدمجهم فى سوق العمل المصرى، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومساعدتهم على عمل مشروعات صغيرة لهم.

من جانبه، قدم محمود المتينى الشكر للوزير والحضور من ممثلى المجلس القومى للمراة والوزارات المدعوة ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدنى، مؤكداً الدور المستحق إلى تقوم به عظيمات مصر، ذلك المصطلح الراقى التى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى على المرأة المصرية، كما ثمن دور الوحدة التى تقوم به الجامعة وخاصة ذوى الهمم ، ودعا إلى التفكير فى تغيير اسم الوحدة مستقبلا لوحدة دعم المرأة تمجيداً لما تقوم به المرأة داخل المجتمع.

وفى نفس السياق أشار الدكتور هشام تمراز إلى أن للمرأة دور مهم فى الأسرة بما تمارسه من مهام كثيرة ، هى الأساس فى خلق أسرة مترابطة بما يسهم فى تخريج جيل واعد يفيد مجتمعه، كما أن لها دور مهم فى تحقيق نهضة المجتمع ، وشاركت فى بناء الحضارات، وفى العمل التطوعى والخيرى بما تمتاز به من قدرات نفسية واجتماعية بما يدعون جميعا الفخر بها.

بدورها استعرضت الدكتورة هند الهلالى مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعة، أهم انجازات الوحدة وكيفية عملها داخل الحرم الجامعى وخارجه ، حيث أوضحت أن الوحدة بدأت العمل منذ 6 سنوات فى جامعة عين شمس العريقة، بناء على أسس علمية لمناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضد المرأة داخل الجامعة، وترفع تقاريرها لرئيس الجامعة لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه أى طالب أو أستاذ صدر منه موقفاً لا يليق التصرف به داخل الحرم الجامعى.

وأضافت الهلالى أن الوحدة تتعاون مع المجلس القومى للمرأة منذ عام 2018 لتحقيق أهدافها على أرض الواقع ، وتضم الوحدة فريق عمل من المتطوعين من الطلاب يشكل الشباب فيه 60 % ، شباب مؤمن بفكرة عملها وسعيها لنشر رسائلها على مستوى الجامعة أو خارجها فى المجتمع ، يتم تدريبهم بواسطة الخبراء والاستشاريين النفسيين والاجتماعيين من داخل الجامعة أو من المجلس القومى للمرأة .

وقالت : إن استراتيجية عمل الوحدة تتمثل فى عمل حملات توعية مستمرة داخل الحرم الجامعى ، ونشر سياسات الجامعة ضد ظاهرة التحرش من خلال كتيبات للطلبة ، وعمل دورات تدريبية نفسية وجسدية لتعليم الطالبات على كيفية مواجهة العنف ، وكذا تشجيع الطالبات على اللجوء والتوجه للوحدة ، وكذلك حل سريع للشكاوى المقدمة من الطلبة بصورة رادعة ، وتقديم الدعم النفسى للطالبات التى تعرضن للعنف او التحرش ، فضلاً عن توفير مظلة لحماية المرأة داخل المجتمع الجامعى.

حضر الاحتفالية الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمات المجتمع وتنمية البيئة،وعمداء الكليات وأساتذتها، والدكتورة هند الهلالى مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة، وذلك فى قاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، وافتتح المعرض الخيرى، وكرموا الأمهات المثاليات، كما شهدوا عرض وكورال مسرحى بالجامعة.