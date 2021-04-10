ركوب الخيل داخل مياه البحر.. رياضة تجذب السائحين بشواطئ الغردقة

جدة - نرمين السيد - انتعشت سياحة الخيول بمدينة الغردقة، وسط إقبال كبير من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية على الاستمتاع بركوب الخيل داخل المياه، وتزايد الإقبال على تلك الرحلات، لشغف السائحين بسفارى الصحراء، والتجول على الشواطئ، لتبدأ الرحلة فى الرابعة عصرا من قلب الصحراء ذهابا إلى شواطئ البحر ثم العودة مع غروب الشمس.





وقال عصام على خبير سياحى، إن السياحة لم تعد فى الغردقة قاصرة على الشواطئ والرحلات البحرية، حيث يبحث السائحون عن المتعة والمغامرة فى صحارى الغردقة عبر ركوب الخيل والذى يعمل على تحسين النفسية بالإضافة إلى فوائد حسية حيث يؤثر ركوب الخيل على جميع الجوانب والوظائف الحركية والحسية، وتنشيط الحواس من ‏خلال التغييرات فى الإيقاع والسرعة التى يركض بها الحصان، وأيضاً يقلل من التهيج ويحسن المزاج و يعزز الصحة واللياقة البدنية.



وأضاف أن السياحة الخارجية أنعشت سياحة ركوب الخيل فى ظل إقبال السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية من دول "أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا و المجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا ورومانيا وبولندا وبلغاريا وفرنسا والتشيك" على الاستمتاع بركوب الخيل وتنفيذ جولات على الشواطئ ومنها الانطلاق إلى الصحارى التى أصبحت مطلب رئيسى للسائح لدى وصوله حيث وضعتها شركات السياحة ضمن برنامج السائح خلال رحلته بمدينة الغردقة.

وأوضح محمد الألمانى، صاحب مزرعة خيول ومنظم رحلات سياحة بمدينة الغردقة، أن ممارسة هواية ركوب الخيل سواء داخل مياه البحر أو على الشاطئ أو الانطلاق فى الصحارى جذبت العديد من السائحين، موضحًا أنه يتم تدريب الخيول بشكل جيد على السباحة والتحرك داخل مياه البحر والتعود على خط سير وذلك دون الاعتماد على كفاءة وخبرة السائح، حيث إن الحصان يتعود على خط سير لا يخرج عنه خلال الرحلة.

وأشار إلى أن الخيول تخضع لشروط للسلامة والتدريب الجيد حتى يتمكن السياح من ممارسة هوايتهم دون مشاكل أو إصابات، لافتًا الى أن الخيول المشاركة فى الرحلات يتم تدريبها ولها برامج تغذية ونظافة ورعاية بيطرية جيدة كما أن لكل حصان شهادة بيطرية.

وأشارت حكمت جمال، مدربة خيول بالغردقة، إلى أن بحث السائحين عن المتعة والمغامرة فى الصحارى يعمل على تحسين النفسية بالإضافة إلى فوائد حسية حيث يؤثر ركوب الخيل على جميع الجوانب والوظائف الحركية والحسية، وتنشيط الحواس من ‏خلال التغييرات فى الإيقاع والسرعة التى يركض بها الحصان، وأيضاً يقلل من التهيج ويحسن المزاج و يعزز الصحة واللياقة البدنية.