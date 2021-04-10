محافظ الجيزة لنواب الشيوخ: مبادرة تطوير الريف نقلة نوعية للارتقاء بالفرد

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا مع أعضاء مجلس الشيوخ ممثلى محافظة الجيزة، بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة.





بدأ محافظ الجيزة الاجتماع بتوجيه التهنئة لمواطنى الجيزة ونواب البرلمان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، فيما أثنى أعضاء مجلس الشيوخ على المجهودات التى تقوم بها أجهزة المحافظة فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الدوائر.

وخلال الاجتماع ناشد محافظ الجيزة المواطنين، بعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى المجارى المائية، تثمينا للمجهودات الكبيرة التى تقوم بها الدولة فى هذا الشأن، متمثلة فى المشروع القومى لتبطين الترع حفاظآ على مواردنا المائية، والذى يأتى ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى على مستوى الجمهورية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه فى ضوء التصدى للأنشطة الصناعية غير المرخصة بنطاق المناطق السكنية والمخالفة لاشتراطات السلامة المهنية والحماية المدنية، فإنه تم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة هذا الملف الهام، والتى تمكنت خلال الفترة الماضية ومنذ تشكيلها من إغلاق ما يقرب من 650 منشأة مخالفة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع الإدارات البيئية بالأحياء والمدن المعنية بنطاق محور 26 يوليو لتكثيف الجهود لرفع والتخلص من المخلفات أعلى أسطح المنازل وخلف أسوار المحور.

وأكد راشد على ضرورة إستمرار التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى وضع الدراسات والخطط التى تتم على أرض الواقع، للوقوف على الاحتياجات والأولويات الأساسية التى تمس حياة المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.

ومن جانبهم عبر أعضاء مجلس الشيوخ عن تقديرهم للتجاوب الجارى بين كافة القيادات والمديريات الخدمية بالمحافظة فى تلبية مطالب المواطنين، مطالبين بأهمية ترسيخ التعاون على كافة المستويات والاستجابة السريعة لما يتم عرضه من مشكلات عامة للعمل على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.