توقيع كتاب «النيابة الإدارية حصن العدالة» بحضور رموز الدولة

وحضر الحفل عدد من قيادات النيابة الإدارية والمجلس الأعلى، ولفيف من كبار رموز الدولة فى مختلف المجالات وهم كلٍ من:
"المستشار إبراهيم الهنيدى ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وفيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، والكاتب والمؤرخ حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتور صبرى السنوسى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، وعلى حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والمستشار الدكتور خالد القاضى الرئيس بمحكمة الاستئناف".
يذكر أن ذلك الكتاب صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتم إعداد مادته العلمية تحت إشراف لجنة من مستشارى هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أحمد مرسى نائب رئيس الهيئة، هذا وقد تضمن الكتاب تعريفًا بالنيابة الإدارية وتشكيلها ورسالتها ودورها، ومن ثم تطورها الدستورى والتشريعى، واختصاصها الولائى والضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمتهم أمامها، وكذلك سلطات النيابة الإدارية فى مرحلة التحقيق، ودورها فى مكافحة الفساد فى إطار منظومة العدالة، وعلاقتها بسائر الجهات والهيئات القضائية الأخرى، كما تتضمن عرضًا موجزًا ووافيًا لعدد من أهم القضايا العملية التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها، وأعد هذا الكتاب متضمنًا مادة مبسطة حتى يستفيد منه غير المتخصصين فى المجال القانونى.
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