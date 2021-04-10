صندوق التكافل بالصحفيين يقرر مد فترة سداد الاشتراكات حتى نهاية يونيو

قرر مجلس إدارة صندوق التكافل برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة الصندوق مد فترة إعفاء أعضاء الصندوق المتأخرين عن سداد الإشتراكات والقروض من غرامة التأخير ورسم إعادة القيد حتى آخر شهر يونيه ۲۰۲۱ ووجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين باسمه وبالنيابة عن نقابة الصحفيين، خالص التهنئة لعضو النقابة الدكتور عمرو الليثي، على اختياره رئيسا لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية بإجماع الدول السبع والخمسين أعضاء الاتحاد، ليصبح بهذا أول رئيس مصري للاتحاد منذ عام 1979.

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