عودة ليفربول.. صلاح يقود الريدز لفوز قاتل على أستون فيلا بالدورى الإنجليزي وإصابة تريزيجيه

خطف ليفربول فوزا قاتلا من ضيفه فريق أستون فيلا بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء المثير الذى جمع الفريقين اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2020-2021، في مواجهة مصرية خالصة.

شارك النجم المصرى محمد صلاح أساسيا مع ليفربول، فى المقابل يخوض محمود حسن تريزيجيه المباراة بشكل أساسي مع أستون فيلا وجلس أحمد المحمدى على مقاعد البدلاء.

تأخر ليفربول بهدف فى الشوط الأول، سجله أولى واتكينز مهاجم أستون فيلا فى الدقيقة 43 من تسديدة زاحفة فشل الحارس أليسون فى التصدى لها.

وسيطر ليفربول على أحداث الشوط الأول من اللقاء، وكان الأكثر تحكما فى مجريات اللعب، وأهدر محمد صلاح هجمة خطيرة فى الدقيقة 13، بعدن استغل خطأ مينجز مدافع أستون فيلا، لينفرد بالمرمى ولكن سددها بجانب القائم الأيمن.

وألغت تقنية الفيديو "فار" هدف التعادل لفريق الريدز الذى سجله المهاجم البرازيلى فيرمينو، فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، بداعى التسلل.

وفى الشوط الثانى نجح محمد صلاح فى تسجيل هدف التعادل لفريق ليفربول فى الدقيقة 57 بعد متابعته لكرة مرتدة من مارتينيز حارس أستون فيلا، ليرفع رصيده للهدف 19 فى صدارة هدافى الدوري الإنجليزي بالتساوى مع هارى كين نجم توتنهام.

واستبدل محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 82 بعد تعرضه للإصابة وخرج من ملعب المباراة باكيا.

وخطف أرنولد هدف الفوز لفريق الريدز فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للمباراة، ليحقق ليفربول فوزا ثمينا ويضيف 3 نقاط إلى رصيده.

وأرتقى ليفربول للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة فى المركز العاشر، ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 74 نقطة.