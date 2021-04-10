/626571/أسطورة-الترجي-سوء-مستوى-الزمالك-بسبب-عدم-وضوح-الرؤية-أمام-اللاعبين

أكد طارق ذياب نجم الترجي التونسي السابق، ان فريق الزمالك يحتاج إلي الأستقرار في الفترة المقبلة، فيما ان هناك بعض من الاعبين في حاجة للإطمئنان علي مستقبلهم.

طارق ذياب: الزمالك فريق كبير ووصل لنهائي الأبطال وقدم مباراة جيدة أمام الأهلي، لكن الموقف في الأبطال لم يكن جيد، إذا وجه الزمالك اللوم على أحد فيجب إلقاء اللوم على نفسه ومشاكله الإدارية، الزمالك يحتاج إلى الراحة، والاستقرار، هناك لاعبين في حاجة للإطمئنان على مستقبلها.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، شيكابالا، مروان حمدي

خاص لـ «دوت الخليج»: حازم إمام يقرر الترشح لرئاسة نادي الزمالك

يستعد الثعلب الصغير حازم إمام خوض المنافسة على رئاسة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، والمقرر إقامتها بعد نهاية أولمبياد طوكيو القادمة.

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وعلم دوت الخليج من مصادر خاصة أن حازم إمام قرر الترشح على رئاسة نادي الزمالك، وذلك من أجل مساعدة الفريق خلال الفترة القادمة، وتقليل حجم الأزمات التي يتعرض لها الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية.

يسعي كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عودة مصطفي فتحي لاعب الفريق المعار إلي صفوف نادي سموحة علي سبيل الإعاره التي نتهتي في نهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب تألقة في الفترة الأخيرة وإحرازه اهداف فيما كان ضم الأسباب الرئيسيه في تحقيق فريق سموحة نتائج إيجابية في الدوري الممتاز.

موعد مباراة القمة

ومن ناحية اخري يستعد الزمالك لمباراته أمان غريمه التقليدي الأهلي والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الدوري الممتاز اللقاء المؤجل منذ الجولة الأولي.