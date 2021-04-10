/626575/عبير-صبري-تتصدر-التريند-بإطلالة-جديدة-ومنة-فضالي-تعلق-أميرة-والله

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصورة جديدة لها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث نالت إعجاب متابعيها، ما جعلها تتصدر محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد إطلالة الفنانة عبير صبري التي أشعلت منصات السوشيال ميديا، والتي تفاعل الجمهور معها.

تعليقات الجمهور على إطلالة عبير صبري

جاءت تعليقات الجمهور كالأتي: "مفيش لأي كلام يقدر يعبر عن اللي عيني شايفة"، كما غازلتها الفنانة منة فضالي معلقة: "أميرة والله" ، وعلقت أيضًا شقيقتها أميرة صبري قائلة: " حلوة اوي قمر صاروخ جميلة و مفيش في حلاوتك".

آخر أعمال عبير صبري

يذكر أن الفنانة عبير صبري تنتظر عرض مسلسل "موسى" ، حيث تقدم شخصية صعيدية تعاني من صراعات شخصية.

لفتت “صبري” إلي صعوبة الدور الذي تؤديه خلال مسلسل موسى، مشيرة إلى أنها واجهت صعوبة في إتقان اللهجة الصعيدية، متوقعة نجاح كبير للمسلسل مع كل فريق العمل المبهر.

أعتادت الفنانة عبير صبري على الظهور دائمًا بإطلالات مغرية تستعرض فيها أنوثتها، حيث تتصدر بها محرك البحث "جوجل"، وتحظى بإشادات كبيرة من جمهورها.