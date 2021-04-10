/626576/بعد-غياب-طويل-ليفربول-يستعيد-نغمة-انتصاراته-علي-ملعب-الأنفيلد

حقق ليفربول الفوز علي أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الواحد والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، علي ملعب الأنفيلد، والتي غاب عنها الفريق في الكثير من المباريات علي ملعبه.

سجل أستون فيلا الهدف الأول له في المباراة في الدقيقة 44 بأقدام اللاعب أولي واتكينس، من خلال تمريرة من لاعب الوسط، ليهرب بها واتكينس علي مرمري أليسون ويسددها بقوة ويصعب علي الحارس التعامل معها وتسكن شباكة.

سجل ليفربول الهدف الأول له في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضائع للشوط الأول، عن طريق فيرمينيو، من خلال تمريرة طولية من أرنولد لجوتا خلف المدافعين ويلحق بها ويمرررها بعرضية من الجانب الأيمن لصلاح لفرمينيو ليسكنها الشباك أعلي حارس المرمي، ولكن الفار يحرم الريدز من التعادل في الشوط الأول علي جوتا من بداية الهجمة، ويلغي حكم المباراة الهدف.

محمد صلاح يسجل التعادل

وسجل الدولي محمد صلاح الهدف الأول له في المباراة، والتعادل لفريقة في الدقيقة 57، من خلال تسديدة قوية من الجانب الأيسر من روبيرتسون، علي مرمي أستون فيلا وترتد علي الجانب الأيمن وينتظرها صلاح بالمرصاد ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

أرنولد ينقذ ليفربول من لعنت الأنفيلد

سجل الهدف القاتل للمباراة والحاسم لاعب ليفربول أليكساندر أرنولد في الدقيقة الأولي من الوقت البدل الضائع من المباراة، من خلال هجمة منظمة من فريق الريدز بتمريرات قصيرة علي حدود منطقة جزاء الفريق الضيف، ويسددها ألكانتارا في النهاية من خلال تمريره عرضية من من الجانب الأيمن ويسددها ألكانتارا علي الطائر في الزاوية اليمني، ويتصدي لها حارس المرمي، لترتد ويتلقي لها أرنولد ويسددها بقوة من علي حدود منطقة الجزاء ويسكنها الشباك علي يمين الحارس.

شهدةالمباراة علي العديد من الألتحامات القوية بين لاعبي الفريقين، مما اضطر حكم المباراة لإشهار العديد من البطاقاة الصفراء للاعبي الفريقين، لتهدأة المباراة والحفاظ علي هدوء لاعبي الفريقين في أرضية الملعب.

حكم المباراة يسيطر علي أحداث المباراة

في الدقيقة 25 من عمر المباراة جاءت البطاقة الصفراء الأولي لصالح إزري كونسا لاعب أستون فيلا، وفي الدقيقة 49 تلقي دوجلاس لويز لاعب فيلا، وفي الدقيقة تعرض محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 81 للغصابة والخروج من الملعب، بعد التدخل القوي من لاعب ليفربول ألكساندر أرنولد.

وتلقي لاعبي ليفربول ميلنر بطاقة صفراء في الدقيقة 65 من عمر المباراة، وتلقي أندرو روبيرتسون بطاقة صفراء في الدقيقة 74 بعد تدخل قوي في منتصف الملعب علي محمود تريزيجيه لتعطيل هجمة مرتده.