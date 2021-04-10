/626577/اتحاد-الكرة-يعلن-الملعب-النهائي-لمباراة-الأهلي-و-النصر

كشف نادي النصر عن موقفه النهائي من ملعب مباراة الأهلي والمقرر إقامتها في 14 أبريل المقبل، ضمن منافسات كأس مصر، بعد أن رفض الفريقين إقامة اللقاء في الإسكندرية، خاصة ان طرفي اللقاء يتواجدون في العاصمة.

وقال عضو مجلس إدارة نادي النصر أن النادي تفهم وجهة نظر الجبلاية بخصوص مباراة الأهلي في كاس مصر، بشأن إقامة مباراة الفريقين على ستاد برج العرب بدلا من أحد ملاعب القاهرة، والمقرر إقامتها يوم 14 من أبريل المقبل، وهو الموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد أحمد الأحمر عضو مجلس الإدارة: " جمعنا إتصال بالمهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أكد خلالها أن مباراة الأهلي و النصر ستقام علي ملعب برج العرب بسبب رفض الأمن إقامة مباريات المارد الأحمر و الزمالك في القاهرة في تلك الفترة ".

وتابع: " وبناء على رفض الأمن، تقرر إقامة مباراة الزمالك وحرس الحدود في نفس التوقيت على ملعب السويس مع إقامة لقاء الأهلي و النصر على ملعب برج العرب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".

وواصل: " تقدمنا بطلب لنقل مباراة الأهلي و النصر للقاهرة ، قبل أن نعلم أن إقامة مباريات الكأس لابد أن تكون خارج القاهرة بسبب رفض الأمن، وهو ما جعل لجنة المسابقات تقر إقامة لقاء المارد الأحمر و النصر على ملعب برج العرب، ومواجهة الزمالك والحرس على ملعب السويس".

ملعب مباراة الأهلي و نادي النصر

يذكر أن مسئولي النصر طلبوا في بيان أرسله للإتحاد المصري لكرة القدم ، يطلب فيه تغيير ملعب مباراة الأهلي للقاهرة بدلا من الإسكندرية خأصة أن النادي الأحمر هو الأخر يقع داخل العاصمة، الأمر الذي يعد من غير المنطقي إقامة المباراة في المدينة الساحلية.

النصر يوافق على ملعب مباراة الأهلي

وبرر مسئولو النصر رفض إقامة مباراة المارد الأحمر في الإسكندرية، أن هذا اللقاء سيكلف خزينة النادي أعباء مالية كبيرة، مع الإستهلاك البدني للاعبين بسبب أن لقاء الأهلي سيكون ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

في نفس السياق علم دوت الخليج أن النادي الأهلي طلب من الإتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الفريق أمام النصر في القاهرة بدلا من السفر للإسكندرية، لأن هذا سيشكل عبئ بدني وجسدي كبير على لاعبي الفريقين خاصة أن الفريق يخوض مواجهة هامة أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز.

ووافق مسئولو الأهلي على إقامة المباراة في القاهرة بدلا من الإسكندرية وهو مايتوافق مع نادي النصر طرف المباراة ثاني، الأمر الذي يعد متناسب لنقل المباراة خاصة بعد موافقة المارد الأحمر ومنافسه، ومن المقرر أن يجتمع إتحاد الكرة خلال الساعات القادمة من أجل إصدار القرار النهائي للقاء.