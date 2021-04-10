مروان حمدي يسجل الهدف الثاني للزمالك «فيديو»

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أحرز مروان حمدي لاعب الزمالك، الهدف الأول للفارس الأبيض في مرمى تونجيت السنغالي في المباراة التي تقام على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض في تحقيق الفوز مع تحقيق الترجي التونسي الإنتصار على مولودية الجزائر.

وسجل محمود الونش لاعب الزمالك، الهدف الأول للفارس الأبيض في مرمى تونجيت السنغالي في المباراة التي تقام على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض في تحقيق الفوز مع تحقيق الترجي التونسي الإنتصار على مولودية الجزائر.

وتقام المباراة بين الزمالك وتونجيت السنغالي على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في لقاء شهد تواجد العديد من لاعبي الفارس الأبيض على رأس تشكيل المواجهة أمام تونجيت السنغالي.

ويدخل الزمالك مباراة تونجيت السنغالي بحثا عن الفوز في المباراة، مع إنتظا هدية من ملعب رادس في اللقاء الأخر بين الترجي ومولودية الجزائر، حيث لابد من إنتصار الفريق التونسي على الجزائري حتى يتمكن الفارس الأبيض من الصعود للدورر القادم.

وأعلن كارتيرون عن تشكيل مباراة تونجيت السنغالي وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، شيكابالا، مروان حمدي.

ويجلس على دكة بدلاء الفارس الأبيض كلا من : محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني وحميد أحداد و محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وأحمد سيد "زيزو".

على جانب أخر يدخل الترجي التونسي مباراة مولودية الجزائر بتشكيل شهد غياب 8 لاعبين اساسين عن المواجهة بسبب غياب بعض اللاعبين للإيقاف وبداعي الإصابة. ويدخل الترجي التونسي مباراة مولودية الجزائر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدافع: محمد أمين المسكيني - عبد القادر بدران - خليل شمام - حسين الربيع.

خط الوسط:عبد الرؤوف بن غيث - محمد أمين بن حميدة - نسيم بن خليفة - أنيس البدري.

خط الهجوم: حمدو الهوني - طه ياسين الخنيسي.